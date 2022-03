Er sorgt für Musik in den Kirchen des Glonnauer Lands

Jede Orgel hat so ihren eigenen Charme. Sebastian Karl In seinem Element: Sebastian Karl an der Orgel in der Günzlhofener Kirche. © Hartl

Sebastian Karl ist ohnehin ein Paradebeispiel für ehrenamtliches Engagement. Nun ist der 18-Jährige neben seinen Ämtern in der Brucker Kirche St. Bernhard auch als Kirchenmusiker beim Pfarrverband Glonnauer Land tätig.

Günzlhofen/ Fürstenfeldbruck – Er folgt Martin Frietinger nach, der nach 20 Jahren Orgelspielen in Günzlhofen und Hattenhofen in den Ruhestand gegangen ist.

Der Weg zum Organisten

Schon als Ministrant in St. Bernhard hat Sebastian Karl der Beruf des Kirchenmusikers fasziniert – „immer wenn ich vom Altar aus Richtung Orgel geschaut habe.“ Im Sommer 2017 war es dann soweit. Sebastian Karl fragte Kirchenmusiker Simon Probst, ob er ein Stück an der Orgel im Abschlussgottesdienst der alljährlichen Jugendfahrt spielen dürfe. Klavierspielen konnte der damals 14-Jährige schon ein bisschen, wie er sagt.

Und er durfte an die Orgel. Danach bot ihm Simon Probst sogar Orgelunterricht an. Drei Jahre später folgte die D-Prüfung, derzeit nimmt der Brucker am zweijährigen kirchenmusikalischen C-Kurs teil, wo er sich zum ehrenamtlichen Kirchenmusiker ausbilden lässt.

Zum Pfarrverband Glonnauer Land kam Sebastian Karl bereits 2019. An Maria Himmelfahrt spielte er nach Anfrage in der Kirche in Wenigmünchen. Danach übernahm er Vertretungen im Pfarrverband. Seit Oktober vergangenen Jahres ist er fest dabei.

Führerschein bedeutet Freiheit

Da ist es praktisch, dass er inzwischen seinen Führerschein machen konnte und nicht mehr chauffiert werden muss. Durch die Pandemie hatte sich der Führerschein enorm verzögert. „Das bedeutet für mich, ebenso wie mein eigenes Auto, eine große Freiheit, damit ich meine Dienste auf dem Land überhaupt wahrnehmen kann“, sagt er. Fürs Ministrieren in St. Bernhard, wo er Oberministrant ist, hat er trotz seiner zusätzlichen Aufgabe immer noch Zeit, da es meistens werktags ist.

Der Charme der Orgel

Eine Lieblingsorgel hat Sebastian Karl nicht. „Jede Orgel hat so ihren eigenen Charme“, erklärt er. In der Kirche in Günzlhofen, der größten im Pfarrverband Glonnauer Land, habe man durch die zwei Manuale viele Möglichkeiten. Die Orgel in seiner Heimatpfarrei sei ihm natürlich ans Herz gewachsen. Und auch auf der historischen Orgel in der Klosterkirche Fürstenfeld mache es ihm sehr viel Spaß darauf zu spielen, da man aufgrund der historischen Bauweise viel umdenken müsse.

In Egenhofen sei die neue Orgel selbstverständlich auch sehr anziehend. „Ich hoffe, in Zukunft noch öfter auf ihr spielen zu dürfen.“ Neben seinen kirchlichen Ämtern und der Ausbildung zum Elektroniker bei der Deutschen Bahn, kommen auch die Hobbys, wie das Amateurfunken und die eigene Modeleisenbahn-Anlage, nicht zu kurz. „Da gibt es auch wie im richtigen Alltag immer wieder Baustellen“, so der 18-Jährige. Nebenbei findet er auch Zeit, um die Orgel bei ihm daheim zu spielen – zum Üben, aber auch zum Entspannen.

