Gärtnerei-Genossenschaft als Kino-Doku

Von: Ulrike Osman

Da wollen wir hin: Simon Scholl, früheres Vorstandsmitglied, bei einer Führung im Gewächshaus. © Realfictionfilme

Das Kartoffelkombinat kommt ins Kino. Regisseur und Autor Moritz Springer hat eine 90-minütige Dokumentation über die landwirtschaftliche Genossenschaft gedreht, die einen biologischen Gemüseanbaubetrieb in Spielberg (Gemeinde Oberschweinbach) betreibt.

Spielberg – Vor zehn Jahren kam Regisseur Moritz Springer erstmals auf die Macher des Kartoffelkombinats zu und produzierte einen kürzeren Beitrag für eine Dokumentation über verschiedene Projekte. „Danach wollte er uns weiter begleiten“, erzählt Genossenschaftsvorstand Daniel Überall (45). „Er fand es spannend zu sehen, wie wir uns entwickeln würden.“

Nachhaltigkeit und Fairness als Ziele

Und so rückte jahrelang immer wieder das Kamerateam an, filmte Versammlungen und Team-Meetings, Pflanz- und Ernteaktionen, das jährliche Hoffest und den ganz normalen Alltag in der Gärtnerei. Es erlebte mit, wie das Kartoffelkombinat das Gelände der ehemaligen Baumschule Würstle in Spielberg erwarb und den Betrieb hierher verlagerte. Wie immer mehr Mitglieder hinzukamen und immer mehr Haushalte in München und Umgebung Biogemüse aus der solidarischen Landwirtschaft bezogen, der es um Nachhaltigkeit und Fairness geht, nicht um Geld und Gewinnmaximierung.

Kamerabegleitung wurde Normalität

Am Anfang sei man sich der laufenden Kamera noch bewusst gewesen, erzählt Daniel Überall. Doch irgendwann war die Anwesenheit der Filmleute so normal geworden, dass sich die Protagonisten nicht mehr jedes Wort überlegten, sondern sich vollkommen authentisch verhielten.

Von seinem Vetorecht in Bezug auf einzelne Szenen machte Daniel Überall dennoch keinen Gebrauch. Das hätte er nur getan, wenn vertrauliche Gespräche aufgezeichnet oder Menschen bloßgestellt worden wären. Ihm lag daran, ein unverfälschtes Bild der Genossenschaft zu vermitteln. „Auch Ärger und Streit gehören dazu und sind Teil unserer Geschichte.“

Konflikt im Vorstand zu sehr im Zentrum?

Tatsächlich wurde das Filmteam Zeuge eines tiefgreifenden Konflikts zwischen Daniel Überall und seinem damaligen Vorstandskollegen Simon Scholl. Dieser hatte die Vorstellung, dass das Kartoffelkombinat so klein und familiär wie möglich bleiben sollte. Daniel Überall wollte das Gegenteil – die Genossenschaft nicht als exklusive Gruppe von Idealisten, sondern als wachsende Versorgungsstruktur für ganz normale Haushalte. Letztendlich setzte Daniel Überall sich durch. Ende April 2019 schied Simon Scholl aus dem Vorstand aus.

In dramaturgischer Zuspitzung fokussiert sich der Film auf diesen Konflikt – was Überall einerseits versteht und andererseits bedauert. Ihm fehlt eine chronologische, objektive Perspektive auf die Genossenschaft. Auch stünden zu sehr die männlichen Akteure im Mittelpunkt, dabei bestehe das Team überwiegend aus Frauen. „So wirkt das Kartoffelkombinat wie eine Jungs-Gruppe“, bedauert Überall. Scholls Nachfolgerin im Vorstand kommt gar nicht vor.

Hoffnung auf positive Breitenwirkung

Trotzdem ist allen bewusst, dass der Film eine positive Breitenwirkung haben könnte. Wer ihn sieht, erfährt vom Modell einer solidarischen Landwirtschaft, die nicht nach kapitalistischen Prinzipien arbeitet und dennoch funktioniert. „Der Film soll ein Impuls sein, wie man es anders machen könnte“, sagt Überall.

Kartoffelkombinat als trojanisches Pferd

Er sagt, im Grunde sei das Kartoffelkombinat ein „trojanisches Pferd“, das die Idee eines nachhaltigeren Lebensstils zu den Abnehmern transportiere. Wer die wöchentlichen Kisten mit Biogemüse aus Spielberg bezieht, fange vielleicht an, darüber nachzudenken, ob der Wochenendtrip nach London wirklich sein müsse, ob man zum Ökostromanbieter wechseln sollte und „ob sich Konsum auch anders organisieren lässt als durch Supermärkte und Paketboten“.

Über all das wird Daniel Überall bald mit vielen Menschen sprechen können, denn er wird bei einigen der bundesweiten Filmvorführungen mit anschließender Diskussion dabei sein – unter anderem am 27. September in den Gröbenlichtspielen in Gröbenzell und am 23. Oktober im Lichtspielhaus in Fürstenfeldbruck (Beginn jeweils 20 Uhr). Denn nach der Premiere auf dem Münchner Filmfest ist „Das Kombinat“ im Herbst auch in Kinos der Region zu sehen. Weitere Infos auf realfictionfilme.de und kartoffelkombinat.de.