Kaum Kinder aus dem eigenen Ort - aber Waldkindergarten bleibt vorerst

Oberschweinbach

Der Waldkindergarten Oberschweinbach bleibt auch für das Kindergartenjahr 2021/2022 bestehen. Das hat der Gemeinderat nun einstimmig beschlossen.

Oberschweinbach - Da derzeit nur drei Kinder aus Oberschweinbach die Einrichtung besuchen und acht aus anderen Gemeinden kommen, wird über den Fortbestand des Kindergartens nachgedacht. Sobald der Anbau am Kinderhaus fertig ist, soll das Thema im Gemeinderat diskutiert werden. Das hatte Dritter Bürgermeister Lutz Rosenbaum (CSU/DG) angeregt. „Wir sollten da nicht noch mehr Geld reinstecken“, sagte er. Das Problem: Das Landratsamt fordert einen richtigen Zaun für die Hütte des Waldkindergartens, die sich an der Hanshofener Straße befindet. Es gibt dort zwar bereits einen Holzzaun, dieser scheint der Kreisbehörde aber hinsichtlich der Sicherheit nicht mehr zu genügen. Denn die Kinder halten sich coronabedingt länger als früher an der Hütte auf. In Pandemiezeiten dürfen sie nach Kindergarten-Schluss, der um 14 Uhr ist, nicht mehr ins Kinderhaus. Zudem wird befürchtet, dass durch das neue Baugebiet der Verkehr zunehmen wird

Das Landratsamt hatte auch angeregt, Bio-WC-Kabinen dort aufzustellen. Und auch ein Wasseranschluss sei für den Waldkindergarten wünschenswert. Beides lehnte der Gemeinderat aber einstimmig ab. Ein Wasseranschluss sei gar nicht möglich, sagte Bürgermeister Norbert Riepl. Denn die Hütte liege im Außenbereich. gog