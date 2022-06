Kinderhaus Günzlhofen: Anbau einen Schritt weiter - Toiletten-Frage spaltet Gemeinderat

Die Erweiterung des Kindergartens Günzlhofen ist einen Schritt weiter. Thema war im Gemeinderat barrierefreie Toiletten. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow / dpa

Bei der Erweiterung des Kindergartens in Günzlhofen geht es voran. Ohne Gegenstimme segnete der Gemeinderat den überarbeiteten Vorentwurf ab. Uneins war man sich aber bei dem Thema Toiletten.

Oberschweinbach - In einem Windfang, der dem Eingang zum Neubau vorgelagert ist, soll ein barrierefreies WC entstehen. Der Windfang kann abends und am Wochenende, wenn der Kindergarten geschlossen ist, separat abgesperrt werden. Bislang gibt es im Kindergarten keine barrierefrei zugänglichen Toiletten, nur bei der Turnhalle nebenan, im so genannten Schiedsrichter-Kammerl. „Ich gehe davon aus, dass das Landratsamt das nicht nochmal akzeptieren wird,“ erklärte Architekt Claus Reitberger.

Während Bürgermeister Norbert Riepl diese Lösung als schick bezeichnete, fand Andreas Marschner (CSU/DG), dass die WC-Anlage viel zu klein geplant sei. „Eine einzige Toilette ist nichts für 50 oder 200 Zuschauer.“ Und auch sein Fraktionskollege Lutz Rosenbaum sagte: „So bringt das keine Entlastung.“ Es sei schließlich seit vielen Jahren ein Thema, dass Zuschauer bei Veranstaltungen am Sportplatz zum Toilettengang in die Wirtschaft „Campo Bello“ gehen müssten.

Bürgermeister Riepl bat sein Gremium darum, nicht „noch eine Schleife zu drehen“ und wegen der Toiletten-Frage die Planung zu verzögern. Marschner aber wollte, dass der Bauausschuss die Thematik diskutieren soll.

Ein weiterer Punkt war die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach. Reitberger hatte Module geplant und dazwischen eine Begrünung. Franz Neheider (CSU/DG) sah „keinen großen Mehrwert bei der PV-Anlage“. Er rechnete bei der Größe mit Kosten von 30 000 Euro allein für die Solaranlage auf dem Dach des Anbaus und nannte sie sehr wartungsintensiv.

Rosenbaum erwiderte, eigentlich sollte man ohnehin einmal pro Jahr ein Dach warten. „Das hier ist eine extensive Begrünung, da kann man davon ausgehen, dass da keine Bäume wachsen.“ Er sah viele positive Aspekte bei einem Gründach. Architekt Reitberger betonte den besseren Regenrückhalt durch ein solches Dach. „Das Wasser läuft langsamer ab, das macht schon etwas aus.“ Neheider wollte die Kosten im Vergleich zu einem Dach ohne Solaranlage wissen. Reitberger erwiderte, man könne das Ganze so planen, dass man die PV-Anlage nachrüsten könne. Bürgermeister Riepl ergänzte. „Wenn die genauen Kosten bekannt sind, können wir noch entscheiden, ob wir es uns leisten können oder nicht.“ gog

