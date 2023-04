Das Lärmgutacht liegt vor: Neue Hoffnung für das geplante Tagescafé

Das Rathaus in Oberschweinbach. © archiv

Ein 25 Seiten-Papier könnte möglicherweise die Wende bedeuten bei der Klage gegen des geplante Tagescafé in Spielberg.

Oberschweinbach – Denn das jetzt vorgelegte Immissionsschutz-Gutachten besagt, dass aus schalltechnischer Sicht keine Bedenken gegen die Umnutzung der Stallungen, in denen das Café entstehen soll, vorliegt. Das teilte Bürgermeister Norbert Riepl nun im Gemeinderat mit.

Es ist ein kleiner Erfolg für die Gemeinde. Diese plant, die ehemaligen Stallungen im Klosterhof Spielberg umzubauen. Ein Tagescafé und Mehrzweckräume sollen dort entstehen. Die ersten Arbeiten haben auch schon begonnen, mussten dann aber gestoppt werden.

Millionen-Projekt

Ein Anwohner hatte gegen das Millionen-Projekt, das vom Staat ordentlich bezuschusst wird, Klage eingereicht. Er fürchtet Lärmbelästigung. Das Verwaltungsgericht hatte daraufhin dem nachgereichten Eilantrag stattgegeben. Seitdem ruht der Bau.

Bemängelt wurde damals seitens des Gerichts allerdings nicht das Vorhaben an sich, sondern lediglich, dass dem Schallschutz zu wenig Beachtung geschenkt worden war. Das ist jetzt mit dem Gutachten, das eine schalltechnische Verträglichkeitsunters-Untersuchung enthält, nachgeholt worden. Der Unterzeichner des 25 Seiten starken Papiers ist ein öffentlich bestellter, vereidigter Sachverständiger zum Thema Immissionsschutz.

Auflagen

„Das Gebäude dürfte also als Café gebaut werden“, erklärte Bürgermeister Norbert Riepl (CSU/DG). Bestimmte Auflagen, die unter anderem die Parkplätze betreffen, seien aber die Folge. Mehr wollte der Rathauschef dazu im öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung nicht sagen. Er wies darauf, dass es sich um ein schwebendes Verfahren handelt.

Bei dem Lärmschutzgutachten wurden verschiedene Werte zu Tag-, Nacht- und Ruhezeiten gemessen, das Klosterareal in ein Koordinatensystem unterteilt und die Ergebnisse aufbereitet. „Das Ganze ist sehr aufwendig“, sagte Riepl. Eine Empfehlung seitens des Anwalts der Gemeinde steht noch aus. Ebenso wird noch die Meinung der Kommunalaufsicht abgewartet, was nun zu tun ist, damit das Projekt weitergehen kann. Es wird wohl entweder auf einen neuen Bauantrag oder eine Tektur hinauslaufen. „Das ist noch offen“, so der Rathauschef. In der nächsten Sitzung wird der Gemeinderat eine Entscheidung treffen.

