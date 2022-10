Teil des Hauses stand leer: Flüchtlinge ziehen in Seniorenheim

Teilen

Senioren heißen Flüchtlinge willkommen. © mm

Im Oberschweinbacher Ortsteil Spielberg gibt es bald eine ganz besondere Wohngemeinschaft. Weil ein Teil des örtlichen Pflegeheims leer steht, sollen dort Flüchtlinge Obdach finden.

Spielberg – Die Senioren freuen sich schon – auch wenn die beiden Bereiche strikt voneinander getrennt werden.

Die Vorbereitungen laufen seit Monaten, wie Tanja Kurz, Sprecherin der Betreiberfirma Korian, berichtet. Das komplette Erdgeschoss wird künftig nicht mehr von Bewohnern des Altenheims genutzt. Die sind allesamt in den ersten Stock umgezogen. Wie Kurz erläutert, sind in Spielberg derzeit von 137 Betten rund 80 belegt, im Erdgeschoss wohnten zuletzt lediglich 15 Bewohner. So entstand schon vor Längerem die Idee, diesen Leerstand anderweitig zu nutzen und somit vorübergehend Wohnraum zur Verfügung zu stellen.

Zustimmung eingeholt

Das Konzept, das eine eigens gegründete Projektgruppe erstellt hat, wurde laut Sprecherin Tanja Kurz mit Heimbeiräten, Heimaufsicht, Gesundheitsamt, Landratsamt und Pflegeversicherung abgestimmt. Der Umzug sei aber nicht über die Köpfe der Bewohner und ihrer Angehörigen hinweg getroffen worden. Mit jedem seien individuelle Gespräche geführt worden. „Die Umzüge erfolgten erst, nachdem wir die Zustimmung aller Beteiligten erhalten hatten.“ Erst dann offerierte man die Unterbringungsmöglichkeit dem Landratsamt.

Betreiber hat Erfahrungen gesammelt

Korian, mit Sitz in München, betreibt deutschlandweit 250 Einrichtungen und hat bereits in drei Häusern Flüchtlinge untergebracht. Dazu war umfassende und langwierige Vorarbeit nötig. „Es gibt klare Auflagen, die erfüllt werden müssen“, betont Kurz. Erfahrung mit der Unterbringung von Geflüchteten in einem Pflegeheim habe man bereits sammeln können. In Jena etwa gibt es diese Kombination seit Mai. 71 Flüchtlinge sind dort untergekommen. „Und es funktioniert sehr gut“, weiß die Pressesprecherin zu berichten. Auch in den Einrichtungen in Ilsede und Landscheid läuft das Zusammenleben laut Kurz hamornisch. Das hätten Mitarbeiter, Bewohner und Flüchtlinge unisono berichtet.

Die beiden Abschnitte in Spielberg werden streng getrennt, eine Vermischung der Wohnbereiche soll es nicht geben. Pflegeheim-Personal woll weiterhin nur bei den Pflegeheim-Bewohnern eingesetzt werden. Für das Personal in Spielberg hat dies laut Tanja Kurz auch Vorteile: „Unsere Mitarbeiter können ihre Arbeitsabläufe leichter planen, müssen weniger Wege gehen und haben dadurch mehr Zeit, die sie der tatsächlichen Pflege widmen können.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Wie Landratsamt-Sprecherin Ines Roellecke auf Tagblatt-Anfrage berichtet, werden Sicherheitskräfte in Spielberg vor Ort sein. „Einschränkungen im Heim-Alltag sind nicht zu erwarten, es handelt sich ja um zwei getrennte Bereiche.“

Erinnerung an Germering

Dass Flüchtlinge im selben Gebäude wie Senioren untergebracht werden, gab es im Landkreis schon einmal. Von 2014 bis 2016 betrieb die Regierung von Oberbayern eine Unterkunft in einem leerstehenden Heim-Altbau neben einem als Heim genutzten Neubau in Germering. „Nach unserer Kenntnis gab es keine Probleme zwischen Alt- und Neubau-Nutzung“, so Roellecke.

Oberschweinbachs Bürgermeister Norbert Riepl, der auf das Thema bei der Bürgerversammlung angesprochen wurde, hatte dabei betont: „Das Landratsamt nutzt jede Chance, wenn ein großes Projekt angeboten wird.“ Knapp 80 Flüchtlinge könnten in den 30 bis 35 Zimmern, die bereits entsprechend umgebaut wurden, einziehen. Der Rathauschef macht sich jedoch auch Sorgen um „die Ruhe und die Idylle für die Bewohner. Riepl; „Das wird ein anderes Leben in Spielberg sein.“

Auch interessant: Wieder mehr Flüchtlinge - Lage bei der Unterbringung spitzt sich zu

Lesen Sie außerdem: Asyl-Unterbringung: Puchheim lehnt auch Container-Siedlung ab

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.