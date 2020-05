Oberschweinbach: Großes Bauprojekt in Dorfmitte knapp abgelehnt

Eine mitten im Dorf geplante Wohnanlage mit zwei Baukörpern zu je sieben Wohneinheiten ist im Gemeinderat durchgefallen.

Oberschweinbach – Mit 7:5 Stimmen lehnte das Gremium den Antrag des Bauherrn ab. Dieser wollte auf seinem Grundstück zwei Mehrfamilienhäusern bauen. Vor allem die Nachbarn hatten große Bedenken wegen des Bauprojekts.

Für die 14 Wohneinheiten hätte der Bauherr laut der kurz zuvor verabschiedeten neuen Satzung 28 Stellplätze vorhalten müssen. Diese sollten auf dem gesamten Grundstück, das 2220 Quadratmeter groß ist, verteilt werden – und zwar um die beiden Wohnhäuser herum.

Ursprünglicher Antrag für neun Wohneinheiten

Bereits im Sommer 2019 war der Bauantrag eingereicht worden. Damals waren neun Wohneinheiten vorgesehen. Der Bauherr zog den Antrag damals zurück und ließ ihn überarbeiten. Schon seinerzeit hatten sich Nachbarn aufgeregt und an alle Gemeinderatsmitglieder einen Brief geschrieben.

In der Aktuellen Viertelstunde des Gemeinderats hatten Nachbarn ihrem Ärger Luft gemacht. Das Thema Lärmschutz werde weggewischt, monierte damals ein Anwohner. Die Autos würden dann direkt am Gartenzaun der Nachbarn vorbeifahren, was doch die Ruhezone sein sollte. Eine Tiefgarage wäre besser geeignet, meinte eine Frau.

Bestehendes Haus soll abgerissen werden

Auf dem Grundstück steht derzeit noch ein Haus. Es soll nach der neuesten Planung nun doch abgerissen werden – anders als noch im Sommer angedacht war. Die Wohnungen sind für zwei, drei oder vier Personen geplant.

Es könnten also 30 bis 50 Leute einziehen, sagte Bürgermeister Norbert Riepl (CSU/DG). „Das ist eine neue Dimension für Oberschweinbach“, gab er zu, betonte aber auch: „Große Grundstücke ziehen oft eine große Bebauung mit sich.“ Man habe sich ja auch dafür entschieden, eine Nachverdichtung für Oberschweinbach zu verfolgen, meinte er weiter.

Berechnung des Architekten umstritten

Strittig sei noch Folgendes: Der Architekt habe zur Berechnung die Bezeichnung Dorfgebiet verwendet, was eine dichtere Bebauung erlaubt, als wenn es sich um Allgemeines Wohngebiet handelt, erläuterte Riepl. Darüber werde das Landratsamt entscheiden. Er regte dennoch an, das Thema Tiefgarage nicht ganz fallen zu lassen.

Markus Zifreund (DmZ) merkte an: „Das stößt mir als Straßen-Referent schon sauber auf. Wo parken denn dann die Besucher? Wieder auf der Straße?“ Franz Neheider (DmZ) bezeichnete das Ganze als „Konfliktplanung“. Das werde immer auf die Gemeinde zurückfallen. Er könne das so nicht mittragen.

Stellplatzverteilung „völlig absurd“

Auch Diana Wolf (FW) fand: „Das Instrument Geschoßflächenzahl greift hier nicht.“ Sie nannte die zwei Baukörper mit den Stellplätzen rundum verteilt „völlig absurd“. Dem pflichtete Johannes Heitler (CSU/DG) bei: „Nachverdichtung ja, aber bitte in Maßen.“ Er erinnerte daran, dass er im August angeregt hatte, einen Planer als Berater hinzuziehen, der aufzeige, wie eine vernünftige Dorfentwicklung aussehen sollte. Lutz Rosenbaum (BV Günzlhofen) hielt entgegen, dass alle Auflagen erfüllt seien. „Wir werden das nicht verhindern können.“ Kornelia Schromm (FW) wies darauf hin, dass es nicht um Geschmack gehe, sondern darum, dass „die Dimension nicht passe“. Die Baukörper fügten sich nicht in die umliegende Bebauung ein. „Das ist ein Leuchtturm-Projekt im Allgemeinen Wohngebiet.“

Am Ende votierte die Mehrheit gegen das Vorhaben. Damit ist der Bauantrag abgelehnt. Dies hatte das Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft Mammendorf so vorgeschlagen.

