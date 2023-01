Helfer für ukrainische Flüchtlinge in Spielberg gesucht

Im Seniorenheim in Spielberg wohnen seit Kurzem auch Flüchtlinge. Nun werden Helfer gesucht. © mm

Vor Kurzem wurden Geflüchtete aus der Ukraine in einem Teil des Seniorenheims des Klosters Spielberg untergebracht. Bisher gibt es noch keinen ehrenamtlichen Helferkreis, der mit unterschiedlichen Aufgaben die Flüchtlinge vor Ort begleitet.

Oberschweinbach – Aus diesem Grund möchte die Caritas in und um Oberschweinbach Menschen in einem ersten Informationsabend zusammenbringen und den Helferkreis in Aufbau und Vernetzung unterstützen.

Ob Kleiderkammer, Sprachunterricht oder Kinderbetreuung und Freizeitgestaltung, die Möglichkeiten, die eigene Gesellschaft mitzugestalten und selbstverantwortlich zukunftsfähig zumachen, sind breit gefächert. Für die Geflüchteten ist Sprache, das Wissen über ihre eigene Umgebung und auch die aktive Gestaltung ihrer Freizeit hilfreich, um die ersten Schritte in Richtung Selbstbestimmung und Integration zu machen. Die Zeit, Tatkraft und Kreativität der Helfer hat für die Menschen, die hier angekommen sind, einen immensen Wert.

Interessierte können sich melden bei Sylvia Pietruska, Ehrenamtskoordinatorin im Fachdienst Asyl und Migration beim Caritas-Zentrum Fürstenfeldbruck: entweder unter der Telefonnummer (01 75) 6 27 74 90 oder per E-Mail an sylvia.pietruska@caritasmuenchen.org.

