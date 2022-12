Kampf um alte Weide am Weiher - kann Fällung verhindert werden?

80 bis 100 Jahre alt ist die Weide am Weiher in Oberschweinbach. Weil der Baum von einem Pilz befallen ist, muss er nun stark zurückgeschnitten werden. © Hartl

Einer der ältesten Bäume in Oberschweinbach sollte gefällt werden. Ein Fachmann hatte festgestellt, dass die alte Weide am Weiher von Pilz befallen ist. Doch jetzt wird ein Rettungsversuch unternommen.

Oberschweinbach – Daher besteht die Gefahr, dass Äste abbrechen oder gar der Baum kippt. Vorerst wird sie aber nur massiv gekürzt – damit sie vielleicht wieder austreibt.

Starker Pilzbefall

An der Weide sind Fruchtkörper vom Schwefelporling entdeckt worden. Der Pilz ziehe sich vom Stammfuß bis hinauf über den Zwiesel zum Stamm, heißt es seitens des Experten. Dieser Pilz verursacht massive Braunfäule und zählt zu den aggressivsten holzzersetzenden Pilzen. Leider gehöre die Weide zu den diesen Pilz schlecht abschottenden Baumarten. Aus Sicht des Baumprüfers des Landkreises sollte die Weide daher aus Sicherheitsgründen gefällt werden.

Der Baum am Weiher in Oberschweinbach ist sehr alt. Aufgrund des Stammdurchmessers kann man von 80 bis 100 Jahren ausgehen.

Gemeinde muss tätig werden

Die Gemeinde wurde auf die Gefahr hingewiesen und muss jetzt tätig werden. Die Verwaltung empfahl, den Baum zu fällen und ein größeres Exemplar als Ersatz zu pflanzen. Zwar könnte man ein Gutachten bei einem unabhängigen Baumsachverständigen einholen. Ein anderes Ergebnis als die notwendige Fällung sei aber nicht zu erwarten, heißt es.

„Es fällt mir schwer, so schöne und alte Bäume zu fällen“, sagte Bürgermeister Norbert Riepl (CSU/DG) im Gemeinderat. Er nannte die Weide „ortsprägend“. Doch es gebe kaum eine andere Möglichkeit, als den Baum zu fällen. Man könne höchstens diskutieren, lediglich die Krone abzuschneiden.

An der Weide sind Fruchtkörper vom Schwefelporling entdeckt worden. © gog

Wenn bei der Weide die Standfestigkeit in Frage gestellt werde, so Riepl, „dann müssten wir auch die zweite Hälfte der Kastanienallee wegrasieren. Das liegt mir aber nicht.“ Die Kastanien seien zwar auch groß und alt, aber nicht krank. Riepl warnte vor massiver Gegenwehr seitens der Bürger. In den vergangenen Jahren sei es immer das Ziel der Gemeinde gewesen, Bäume so lange wie möglich zu erhalten. Unter Bürgermeister Bernhard Schulze mussten bereits sechs alte Kastanienbäume gefällt werden – aber die waren krank.

Und die Linde?

Franz Neheider (CSU/DG) riet davon ab, die Weide zu fällen: „Die kann man 50 bis 80 Zentimeter über dem Boden abschneiden – und die treibt wieder gut aus.“ Dem stimmte Andreas Marschner (CSU/DG) zu: „Die Weide wächst ohnehin schnell.“

Neben den Kastanien der Allee gibt es im Klosterhof eine große Linde, die ebenfalls unter Beobachtung steht. „Die sollte man auch mal wieder anschauen lassen“, fand Vize-Bürgermeisterin Claudia Steber (CSU/DG). Erst im Frühjahr sei dort Totholz rausgeschnitten worden, antwortete Riepl.

Das Gremium war sich einig, dass besagte Bäume so lange wie möglich erhalten werden sollen. Einstimmig votierte der Gemeinderat dafür, die Weide am Weiher vorerst nur stark kürzen zu lassen – damit sie wieder austreiben kann.

