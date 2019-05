Kindergarten-Gebühren werden erhöht

Der Kindergarten wird ab September teurer. Der Gemeinderat hat auf Vorschlag des Trägers Fortschritt einstimmig beschlossen, die Gebühren anzuheben.

Oberschweinbach – Der Kinder- und Jugendausschuss hatte das Thema im Vorfeld diskutiert und die Erhöhung empfohlen.

Bürgermeister Norbert Riepl (DG/CSU) nannte die Erhöhung moderat. „Damit kann man einen kleinen Brocken auffangen von der angekündigten Defizit-Prognose“, hofft der Rathauschef. Für heuer ist ein Defizit von knapp 33 000 Euro beim Kinderhaus und etwa 24 000 Euro beim Waldkindergarten zu erwarten.

Bei der Krippe wird pro Buchungszeit um je fünf Euro erhöht, beim Kinderhaus sind es sieben Euro. So kostet eine Betreuung im Kinderhaus von fünf Stunden künftig 110 Euro (bisher 103) und in der Krippe 215 statt 210 Euro. Beim Waldkindergarten gibt es einen Aufschlag von 35 Euro. Oberschweinbach liegt mit seinen Elternbeiträgen im oberen Drittel im Bereich der Verwaltungsgemeinschaft Mammendorf, so Riepl: „Wir haben aber auch erheblich an Qualität gewonnen.“ gog