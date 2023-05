Wohnbau neben Kloster Spielberg angedacht - weiterhin Baustopp beim Tagescafé

Teilen

Das frühere Kloster Spielberg. (Archivfoto) © vox-Archiv

Noch hängt der Baustopp über dem geplanten Tagescafé im früheren Kloster Spielberg. Doch das Projekt war wieder Thema im Gemeinderat. Grund war der Nachbar.

Oberschweinbach - Diesmal ging es darum, dass ein Nachbar auf seinem privaten Grundstück, das an das Klosterareal angrenzt, einen ehemaligen Kühl- und Lagerraum in Wohnräume umbauen will. Prinzipiell ist der Gemeinderat nicht gegen dieses Vorhaben. Jedoch soll das Landratsamt, bevor es seine Genehmigung hierfür erteilt, die Abstandsflächen prüfen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Andreas Marschner (CSU/DG) fragte, ob sich Probleme ergeben könnten im Hinblick auf das Schallschutzgutachten, das die Gemeinde für das Café in Auftrag gegeben hatte. „Das Gutachten muss weiter Bestand haben“, ergänzte Hardy Richard (CSU/DG). Die Zustimmung des Gemeinderats erfolgte daher unter dem Vorbehalt, dass durch die beantragte Wohnraumnutzung das geplante Tagescafé nicht beeinträchtigt wird.

Die Gemeinde hatte das Schallschutzgutachten erstellen lassen, nachdem ein Nachbar aus Sorge vor Lärm gegen das Café geklagt hatte. Derzeit ruhen die Bauarbeiten. Das Gericht hatte zuletzt Nachbesserungen beim Schallschutz gefordert. gog

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.