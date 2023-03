Oberschweinbach kommt ohne neuen Kredit aus

Das Rathaus in Oberschweinbach. © archiv

Eine Kreditaufnahme ist nicht notwendig. Und der Gemeinde wird von der Kämmerei eine finanzielle Leistungsfähigkeit bescheinigt, die als solide angesehen wird.

Oberschweinbach – Oberschweinbachs Gemeinderat hat unter diesen Vorzeichen den Haushalt für das Jahr 2023 verabschiedet.

Bürgermeister Norbert Riepl (CSU/DG) sagte dazu im Tagblatt-Gespräch: „Das wird eine der größten Herausforderungen für mich seit meinem Amtsantritt.“ Es werde nämlich immer schwieriger, die Pflichtausgaben zu erfüllen. Bestes Beispiel ist die Gewerbesteuer: 340 000 Euro sollen heuer eingehen. „Das ist gar nix“, verwies Riepl auf andere Kommunen, die Millionen Euro einstreichen.

Drei große Projekte

2,8 Millionen Euro umfasst der Verwaltungshaushalt, 3,9 Millionen Euro der Vermögenshaushalt. Darin enthalten sind drei Großprojekte. Zum einen muss das Kinderhaus erweitert werden, für 2023 ist hier eine Million Euro an Planungs- und Baukosten eingestellt, im Folgejahr weitere 1,6 Millionen Euro. Das zweite Projekt liegt derzeit bekanntlich wegen einer Klage eines Nachbarn auf Eis: das geplante Tagescafé im Klosterhof Spielberg. Für den Umbau sind für heuer 900 000 Euro eingestellt, für 2024 1,3 Millionen Euro. Zugesichert sind Fördergelder.

Drittes Großvorhaben ist die Erschließung des Baugebiets im Ortsteil Günzlhofen mit 900 000 Euro. Hier werden auf der Einnahmenseite für 2024 1,7 Millionen Euro erwartet, 260 000 Euro im Jahr darauf.

Geplant ist auch ein Radweg von Oberschweinbach nach Günzlhofen. 60 000 Euro sind vorgesehen für den Erwerb von Grund, 170 000 Euro für die Entschärfung der Kreuzung Kreisstraße/Abzweigung nach Günzlhofen plus die Restkosten des Gehwegs im Zuge der Kreisstraßensanierung.

Die Umlagen

Bei den Ausgaben im Verwaltungshaushalt macht die Kreisumlage den größten Posten aus. Rund 981 000 Euro muss die Gemeinde an den Kreis abführen, hinzu kommen 352 000 Euro Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Mammendorf plus 54 000 Euro an Investitionsumlage an die VG.

Dem gegenüber stehen Einnahmen aus der Einkommenssteuer von 1,39 Millionen Euro und Schlüsselzuweisungen von 456 000 Euro.

Der Schuldenstand der Gemeinde entspannt sich insgesamt etwas. Ende des Jahres soll er von 1,7 auf 1,5 Millionen Euro sinken, das macht dann eine Pro-Kopf-Verschuldung von 845,58 Euro aus, der Landesdurchschnitt beträgt 631 Euro. Da keine Kreditaufnahmen geplant sind, muss der Haushalt auch nicht von der Kommunalaufsicht genehmigt werden. Das Votum des Gemeinderats fiel einstimmig aus.

