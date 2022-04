Ausmisten für das Tagescafé: Weit mehr Helfer als gedacht

Teilen

Alle wollen helfen: 45 Freiwillige packen mit an, um die Stallungen im Kloster Spielberg zu entrümpeln © Hartl

Es ist ein großes Projekt für Oberschweinbach: Die Stallungen im Kloster Spielberg sollen in ein Tagescafé verwandelt werden. Schon bald soll der Umbau beginnen. Doch davor musste kräftig ausgemistet werden. Weit mehr Helfer als gedacht packten mit an.

Spielberg – Es staubt und zwar gewaltig, die Luft ist stickig, das Licht ist schummrig, die Sicht getrübt und ohne FFP2-Maske hält man es kaum aus. Dennoch arbeiten hier, im Obergeschoss der ehemaligen Stallungen in Spielberg, fleißig Männer und Frauen Schulter an Schulter und misten aus – im wahrsten Sinne des Wortes.

Das Obergeschoss muss von Gerümpel, Gerätschaften, Unrat und sehr viel Heu befreit werden. Denn demnächst sollen hier die Umbauten beginnen. In knapp eineinhalb Jahren soll das Tagescafé im Untergeschoss fertig gestellt sein, ebenso wie die Mehrzweckräume, die Küche und die sanitären Anlagen.

Immer mehr

Das Obergeschoss wird zwar noch nicht ausgebaut, muss aber dennoch geleert werden. Unter Eigenleistung fällt die Arbeit, die die Freiwilligen aus dem ganzen Ort vollbringen. Vor knapp zwei Wochen, so berichtet Bürgermeister Norbert Riepl, war es nur ein gutes Dutzend gewesen, das sich in der Gemeinde angemeldet hatte zum Ausmisten. „Da war ich schon sehr skeptisch, ob wir das alles schaffen“, sagt er. Aber ein paar Tage, bevor es dann losging, wurden es mit einem Schlag immer mehr.

Auf dem Heuboden staubt es gewaltig. Doch das schreckt die fleißigen Helfer nicht davon ab, alles leer zu machen. © Hartl

Vom Förderverein Klosterhof Spielberg hat der Zweite Vorsitzende Christian Hartl gleich 29 Helfer mitbringen können, und da sind etliche darunter, die schon auf die 80 Jahre zugehen. Auch der Burschenverein BVO packt ordentlich mit an. Somit kann Riepl 45 Helfer zählen, die am Morgen zusammengekommen sind. „Das ist der Hammer“, sagt der Rathauschef, der stolz ist auf das Engagement. Auch drei Ukrainer, die in Spielberg in einer Wohnung untergekommen sind, wollen mithelfen

.Schon mittags, als sich die fleißigen Helfer nach drei Stunden Schufterei zur verdienten Brotzeit-Pause in die Remise setzen, kann er verkünden: „Es ist schon so gut wie leer.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.

Jung und Alt arbeiten gemeinsam, alte Stühle werden die steile Holztreppe, die ins Obergeschoss führt, heruntergetragen, Maschendrahtzaun, ein alter Fernseher, ein schwerer Krautstampfer, etliche Holzbalken und Heu, viel Heu – alles findet den Weg in die verschiedenen Container oder Bulldog-Hänger. Nicht alles muss entsorgt werden, das unbehandelte Holz landet im Osterfeuer des Burschenvereins, das Heu kann auf landwirtschaftliche Flächen verteilt und eingeackert werden.

Großes Engagement

Nach der kurzen Pause geht es gleich wieder weiter für die zahlreichen helfenden Hände. „Wenn wir nur ein gutes Dutzend gewesen wären, hätten wir sicher den ganzen Tag hier geschuftet. Aber jetzt sind wir sicher bald fertig“, zeigt sich auch Marc Koch, der Vorsitzende des Förderverein Klosterhof Spielberg, begeistert von dem Engagement der Oberschweinbacher.

Nun bleibt noch abzuwarten, ob auch wirklich bald mit dem Umbau der Stallungen in ein Tagescafé begonnen werden kann. Denn eine Bürgerin klagt gegen das Vorhaben. Wird dem stattgegeben, würde das Vorhaben noch in letzter Sekunde gestoppt werden müssen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)