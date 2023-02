Hochzeiten und Feste: Miete der Remise wird teurer

Teilen

Im Sommer finden in der Remise (links) viele Hochzeiten und Feste statt. Die Preiserhöhung bei der Miete für private Feiern begründet Bürgermeister Norbert Riepl mit gestiegenen Energiekosten. © Hartl

Die Remise in Spielberg ist ein gerne und häufig genutzter Ort für Veranstaltungen jeglicher Art. Nun müssen die Miete für private Feiern und die Pauschale für Putzkosten erhöht werden – wegen steigender Energiekosten.

Oberschweinbach – In der Remise gibt es Theateraufführungen und Vereinsabende. Festakte fanden statt, die Remise dient auch als Wahllokal. Bei Kirchweih, Christkindlmarkt, Fußball-WM-Public-Viewing, Herbstfest des Fördervereins und anderen Festen nutzen Vereine ebenfalls gerne die Räumlichkeiten. Und in der Hochphase der Corona-Pandemie tagte dort der Oberschweinbacher Gemeinderat, weil die Ratsmitglieder in der Remise besser Abstand voneinander halten konnten als im Sitzungssaal des Gremiums.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Für Ortsvereine ist die Nutzung der Räume gratis. Sie müssen nur eine Pauschale für die Reinigung der WC-Anlagen zahlen. Doch wenn Bürger die Remise für private Feste nutzen, wird eine Mietgebühr fällig. Pro Abend waren bisher 210 Euro zu berappen. Künftig soll es zwei Preiskategorien geben: Von Juni bis August sind es 300 Euro pro Abend, von September bis Mai 350 Euro.

„Das hängt mit den gestiegenen Energiekosten zusammen“, sagte Bürgermeister Norbert Riepl (CSU/DG) auf Tagblatt-Anfrage zu den Gründen für die Mieterhöhung. Man hatte die Preise in den vergangenen knapp acht Jahren stabil gehalten. In der jüngsten Sitzung votierte der Gemeinderat dann geschlossen für die Erhöhung. Auch die Vereine sind betroffen: Die Putzpauschale wird um 20 Euro auf 50 Euro erhöht.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.