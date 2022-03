Kloster-Umbau schien in trockenen Tüchern - doch jetzt wird dagegen geklagt

Der historische Kreuzgewölbe-Saal soll umgebaut werden: Am Ort des Geschehens wurde viel von Bürgern und Fördervereinsmitgliedern geplant. Das zeigt einen Workshop im ehemaligen Pferdestall, der noch vor der Pandemie stattfand. © Hartl

Der Umbau sollte im Mai beginnen: Im Klosterhof Spielberg sind ein Café und Veranstaltungsräume geplant. Doch nun klagt ein Anwohner gegen die Baugenehmigung. Wie es weitergeht, ist derzeit völlig offen.

Oberschweinbach – Seit langem wird geplant, bald sollte es losgehen: Die ehemaligen Stallungen im Klosterhof Spielberg sollen sich in ein Tagescafé (48 Sitzplätze innen, weitere 30 auf der Terrasse) und zwei Mehrzweckräume verwandeln. Alle Genehmigungen lagen vor. Aber jetzt liegt das Großprojekt, das in Zusammenarbeit von Gemeinde und Förderverein umgesetzt wird, auf Eis: Ein Nachbar hat beim Bayerischen Verwaltungsgericht Klage gegen die Baugenehmigung eingereicht. Geklagt wird gegen den Freistaat Bayern, vertreten durch das Landratsamt Fürstenfeldbruck. Die Kreisbehörde hatte den Umbau am 8. Dezember 2021 genehmigt.

Auch alles Finanzielle war geregelt. Es sollen Zuschüsse von zwei Millionen Euro aus dem Förderprogramm „Innen statt Außen“ fließen. Die Kommune müsste noch 400 000 Euro zahlen. Noch im Februar hatte Architektin Anette Primpke den Gemeinderat über den aktuellen Stand informiert – und alle hatten sich gefreut.

„Wünsche vieler durch Einzelnen blockiert“

Nun überraschend der Rückschlag. Bürgermeister Norbert Riepl (CSU/Dorfgemeinschaft) will sich auf Tagblatt-Nachfrage nicht genauer äußern, weil es sich um ein schwebendes Verfahren handele und nicht die Gemeinde die Beklagte sei, sondern nur beigeladen werde. Doch der Rathauschef hatte die Bürger in der aktuellen Ausgabe des gemeindlichen Mitteilungsblatts „Lindwurmkurier“ über die neuen Tatsachen informiert.

Dort schreibt er, die Freude über den anstehenden Start des Umbaus sei nur von kurzer Dauer gewesen. Nun verzögere sich das Projekt wohl: „Inwieweit die Umbauten dadurch verschoben werden müssen, lassen wir derzeit prüfen. Ich bedauere es außerordentlich, dass durch einen Einzelnen die Erfüllung der Wünsche von sehr vielen Oberschweinbachern möglicherweise vorübergehend blockiert wird. Doch eines ist klar: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.“ Die Gemeindeverwaltung stehe „unverändert voll zu der Baumaßnahme“.

Begründung steht noch aus

Indes liegt laut Landratsamt noch keine Begründung der Klage vor. Daher konnte seitens der Kreisbehörde bisher keine Stellungnahme beim Verwaltungsgericht abgegeben werden. Ein Gerichtstermin steht demzufolge noch nicht fest. Die Gemeinde könnte mit dem Umbau zwar beginnen, heißt es aus der Behörde. Sie würde diesen aber auf eigenes Risiko ausführen, „solange der Baugenehmigungsbescheid nicht bestandskräftig ist“.

Laut Riepl will die Kommune trotzdem die Entrümpelung am Samstag, 9. April, wie geplant durchführen. Die Bürger sind zur Mithilfe aufgerufen: Aus dem Obergeschoss der ehemaligen landwirtschaftlichen Gebäude müssen Unrat, Stroh und Gegenstände, die umgelagert werden müssen, ausgeräumt werden. Treffpunkt ist um 9 Uhr im Klosterhof.

Helfer gefragt

Wer am 9. April mithelfen möchte, soll sich melden unter Telefon (0 81 45) 9 44 01 oder per E-Mail an info @gemeinde-oberschweinbach.de.

