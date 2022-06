Klage gegen Klosterumbau: Der Grund ist die Angst vor Lärm

Das frühere Kloster Spielberg © vox-Archiv

Der Umbau der ehemaligen Stallungen im Klosterhof Spielberg in ein Café und zwei Mehrzweckräume liegt auf Eis. Wie berichtet klagt ein Nachbar gegen das Projekt. Nun ist der Grund dafür klar: Es geht um Lärm.

Oberschweinbach – Die Baugenehmigung für das Projekt hatte das Landratsamt Ende 2021 erteilt. Im März, zwei Monate vor dem geplanten Baubeginn, wurde dann bekannt, dass ein Nachbar beim Bayerischen Verwaltungsgericht Klage eingereicht hat. Geklagt wird gegen den Freistaat, vertreten durch das Landratsamt. Dort liegt mittlerweile die Klagebegründung vor, wie eine Sprecherin auf Tagblatt-Nachfrage sagt: „Der Nachbar befürchtet im Wesentlichen, erhöhten Lärmbelastungen ausgesetzt zu sein.“ Die Kreisbehörde habe nun bis Anfang August Zeit, eine Klageerwiderung an das Verwaltungsgericht zu verfassen. Hausintern werde hierbei auch die Fachstelle für Immissionsschutz beteiligt.

Projekt auf Eis

Die mündliche Verhandlung wurde noch nicht terminiert, heißt es weiter. Das heißt, in den nächsten Monaten wird der Fall zwar intern bearbeitet, das Projekt liegt aber noch länger auf Eis.

Oberschweinbachs Bürgermeister Norbert Riepl wollte sich dazu nicht äußern, mit dem Hinweis darauf, dass es sich um ein schwebendes Verfahren handelt. Die Gemeinde Oberschweinbach ist ohnehin nur beigeladen, da nicht sie, sondern das Landratsamt Beklagter ist.

Ehemaliger Stall

In den denkmalgeschützten ehemaligen Stallungen soll ein Tagescafé entstehen, in dem 48 Sitzplätze innen und 30 Plätze auf der Terrasse untergebracht werden sollen. Das Projekt wird mit zwei Millionen Euro bezuschusst aus dem Förderprogramm „Innen statt Außen“. Im August 2018 hatte der Förderverein Klosterhof Spielberg ein Konzept bei der Gemeinde eingereicht, was auf dem Klosterareal vorstellbar wäre. In der Folge gab es Workshops, Arbeitskreise beschäftigten sich mit dem Projekt. Die zuständige Architektin Anette Primpke hielt den Gemeinderat stets auf dem Laufenden. Zuletzt waren im April die Bürger um Mithilfe gebeten worden, als es darum ging, das Obergeschoss von Gerätschaften, Unrat, Gerümpel und Heu zu befreien. 45 Helfer packten mit an.

Die Kreisbehörde hatte im März nach dem Eingang der Klage erklärt, die Gemeinde könne zwar mit dem Umbau beginnen, würde diesen aber auf eigenes Risiko ausführen, solange der Baugenehmigungsbescheid nicht bestandskräftig ist.

Fertiggestellt sein sollte alles im Herbst kommenden Jahres. Dieser Termin wird sich nun weit nach hinten verschieben – zumindest falls das Projekt so umgesetzt werden kann, wie es ursprünglich geplant war.

