Nachbar reicht Klage ein: Baustopp beim Tagescafé am Kloster Spielberg - „es hat mich massiv getroffen“

In diesen Stallungen soll das Tagescafé entstehen. Nun ist das Projekt vorerst gestoppt. (Archivfoto)

Lärmbelästigung befürchtet

Von Stephanie Hartl schließen

Jetzt ist es doch passiert: Dem Eilantrag des Nachbarn, der gegen die Baugenehmigung für das geplante Tagescafé in Spielberg Klage eingereicht hat, wurde stattgegeben. Nun liegt alles auf Eis.

Oberschweinbach – „Die Bauarbeiten sind sofort eingestellt worden“, berichtete Bürgermeister Norbert Riepl (CSU/DG) bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderates. Das „Unerwartete“ sei eingetreten. „Ich war und bin immer noch entsetzt, wie wenig vorbeugende Maßnahmen und Auflagen von der Justiz gewürdigt werden und wie wenig Ziele und finanzielle Folgen hier eine Berücksichtigung finden.“

Die Gemeinde plant bekanntlich, in den ehemaligen Stallungen auf dem Klostergelände in Spielberg ein Tagescafé inklusive sanitärer Anlagen und zwei Mehrzweckräumen zu errichten. Brucker Forum und Volkshochschule könnten dort Kurse abhalten.

Das Projekt hat die Zusage für zwei Millionen Euro Zuschuss von der Regierung längst zugesichert bekommen. Im Oktober 2020 hatte der Gemeinderat dem Vorhaben zugestimmt, das Landratsamt hatte das Ganze dann ebenfalls genehmigt. Architektin Anette Primpke hatte damals noch einen Baubeginn für Mai 2022 und eine Fertigstellung für März 2023 angepeilt. Doch es sollte alles anders kommen.

Denn im März wurde eine Klage beim Bayerischen Verwaltungsgericht eingereicht. Ein Nachbar der Stallungen klagte gegen die Baugenehmigung, damit also gegen die Kreisbehörde, die die Genehmigung erteilt hatte. Es dauerte, bis der Kläger eine Begründung eingereicht hatte, erst dann konnte das Landratsamt eine Klageerwiderung einreichen.

Der Nachbar befürchtet eine erhöhte Lärmbelästigung. Dem widersprach jedoch die Kreisbehörde. Die interne Fachstelle für Immissionsschutz war ebenfalls herangezogen worden. Das Fazit des Landratsamtes: Man teile die Bedenken des Anwohners nicht, die Einhaltung der maßgeblichen Lärmschutz-Richtwerte soll sichergestellt werden, wofür Auflagen festgesetzt wurden.

Im Oktober vergangenen Jahres schob der Kläger dann einen Eilantrag bei Gericht nach: Mit einem Eilantrag soll in der Regel eine schnelle Entscheidung des Gerichts herbeigeführt werden. In diesem Fall ging es darum, die laufenden Umbauarbeiten zu stoppen, bis ein Urteil in der Hauptsache gefallen ist. Genau das ist nun geschehen.

Bürgermeister Riepl betonte im Hinblick auf die Entscheidung bezüglich des Eilantrags: „Es hat mich massiv getroffen und trifft mich immer noch. Maßlos überzogene Sorgen und Anträge finden immer mehr Gewicht.“ Denn: „Wir haben da ja nichts Verrücktes vor.“ Eine solche „Blockade“ gehe schon sehr aufs Gemüt. Das Gremium debattierte die Sache anschließend in nicht-öffentlicher Sitzung weiter. Zum Inhalt der Diskussion wollte sich Riepl mit dem Verweis auf ein schwebendes Verfahren nicht äußern. Die endgültige Entscheidung, wie es mit dem Tagescafé weitergeht, fällt erst in der Hauptverhandlung. Wann diese ist, ist noch unklar.

