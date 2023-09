Sportgaststätte in Günzlhofen öffnet wieder

Von: Peter Loder

Teilen

Grün-weiß-roter Hintergrund: „Terra-del-Sol“-Wirtin Chiara (M.) mit Partnerin Miri und Vater Luigi. Foto: Peter Loder © Peter Loder

Günzlhofen hat wieder einen Wirt. Nach kurzem Leerstand der gemeindlichen Sportgaststätte öffnet nun zum 1. September die 27-jährige Pächterin Chiara Natalizio ihr Lokal „Terra del Sol“.

Günzlhofen – Wieder ist es eine Familie mit italienischen Wurzeln, die mit Leckerbissen aus der Heimat, aber auch bayerisch-schwäbischen Schmankerln Fuß fassen will im „Land der Sonne“. „Terra del Sol“ heißt das übersetzt in die Muttersprache von Chiara Natalizio. Und so nennt die 27-Jährige auch das Lokal am Sportplatz, das am 1. September unter ihrer Leitung wiedereröffnet wird.

Pauschale für Nebenkosten erhöht

Die Chefin kümmert sich vornehmlich um Gästebetreuung und -bedienung. Die Küche ist dagegen das Reich von Partnerin Mehriban (23), die „Miri“ genannt werden will, und Vater Luigi (57).

Die Neuen kommen aus Eichenau

Die Vorgänger im damaligen „Campo Bello“ hatten nach drei Jahren den Pachtvertrag mit der Gemeinde wegen zu hoher Nebenkosten gekündigt. Das soll sich im neuen „Terra del Sol“ nicht wiederholen. Bürgermeister Norbert Riepl hat deshalb die Pachtverhandlungen selbst geführt: „Die monatliche Nebenkosten-Pauschale wurde im beiderseitigen Einvernehmen deutlich erhöht. Lieber zahlen wir nach der Schlussabrechnung etwas zurück.“

Insider-Infos vom Rathauschef

Riepl betont, dass die Gemeinde bei der Pachtverhandlung mit offenen Karten gespielt habe. Auch Ortskenntnisse und Insider-Infos aus dem 450-Seelen-Ortsteil durfte Oberschweinbachs Rathauschef vermitteln, denn Günzlhofen und seine Bewohner hatten die in Eichenau lebenden Wirts-Newcomer bislang nicht auf dem Radar. Vater Luigi hat in der Region aber schon gastronomische Erfahrungen gesammelt und erfüllt nun mit der Selbstständigkeit den größten Wunsch seiner Tochter, die bislang als Marktleiterin bei einem Lebensmittel-Discounter tätig war. Ohne fest an eine Brauerei gebunden zu sein, haben sich die neuen Inhaber für Biersorten aus den Augustiner und Erdinger Produktionen entschieden.

Norbert Riepl ist von den neuen Gasthausbetreibern schon mal angetan: „Wir haben Tipps gegeben, die von ihnen gerne angenommen wurden. Außerdem hatten wir ein Auge auf das Speisenangebot.“ Das ist mit mehreren Pizza- und Pasta-Delikatessen ebenso typisch italienisch wie dank Schweinsbraten und Kasspatzn auch bodenständig bayerisch-schwäbisch. Die Zubereitungskünste hat der aus Kalabrien stammende Luigi Natalizio von seiner im Allgäu gebürtigen, vor fünf Jahren verstorbenen Ehefrau Diana gelernt.

Spezialität erinnert an verstorbene Mutter

Ihrer Mutter widmet Tochter Chiara nun die Spezialität des Hauses: Pinsa Diana. Eine Pinsa ist das in nur wenigen deutsch-italienischen Ristorantes angebotene viereckige Pendant der runden Pizza. Weil für den Teig keine Hefe, sondern Soja, Reis und Kichererbsen verwendet werden, gilt die fluffig-knusprige Pinsa als leichter verdaulich. Ein wechselndes Angebot aus der Fischvitrine rundet die Speisenkarte ab.

Auch Bowlingbahn soll Gäste anlocken

Neben dem Biergarten soll auch die im westlichen Landkreis einmalige, erst drei Jahre alte Bowlinganlage mit zwei Bahnen das Publikum anlocken. Und das kann nach den Wünschen der zwei jungen Betreiberinnen auch durchaus „in unserem Alter“ sein. Weshalb Chiara und Miri neben einer Lounge auch Party-Abende mit Livemusik in der angrenzenden Sport-Area planen.

Geöffnet ist das „Terra del Sol“ dienstags ab 17 Uhr, an den übrigen Werktagen von 11.30 bis 14.30 Uhr und 17.30 bis 22.30 Uhr (Samstag nur abends bis 23 Uhr) sowie an Sonn- und Feiertagen von 11.30 bis 14.30 Uhr und 17 bis 22 Uhr.