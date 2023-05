Münzwurf entscheidet über Straßennamen - „wird Jahre dauern, bis Leute das aussprechen können“

Das Rathaus in Oberschweinbach. (Archivfoto) © archiv

Ein Name für die neue Straße im Baugebiet Günzlhofen ist gefunden. Sie soll „Am Schelmaleich“ heißen.

Oberschweinbach - Den ersten Vorschlag, Perwanger Straße, hatte der Gemeinderat vor Kurzem abgelehnt. Daraufhin bat Bürgermeister Norbert Riepl (CSU/DG) das Gremium um weitere Vorschläge. Insgesamt waren es acht Straßennamen, über die in der jüngsten Sitzung abgestimmt wurden. In die engere Wahl kamen daraufhin „Traudl-Well-Straße“ als Würdigung der verstorbenen Ehrenbürgerin des Ortsteils sowie „Am Schelmaleich“ in Anlehnung an den dortigen Wald, der bis Hanshofen reicht und ebenso heißt. Beide Vorschläge erhielten jeweils sechs Stimmen, woraufhin die Entscheidung per Münzwurf erfolgte.

„Es wird gefühlt acht Jahre dauern, bis die Leut’, die dann da wohnen, das aussprechen und buchstabieren können“, sagte Rathauschef Riepl. Die Abstimmung per Losentscheid wurde vom Gremium dann einstimmig angenommen.