Unstimmigkeit bei Besetzung der Verbandsräte

Auch künftig hat Bürgermeister Norbert Riepl zwei Stellvertreter. Claudia Steber übernimmt den Posten als Vize, Lutz Rosenbaum wird Dritter Bürgermeister.

Oberschweinbach – Um Parteienproporz ging es in Oberschweinbach nicht: Der Bürgermeister und alle Ratsmitglieder sind von der Gruppierung CSU/Dorfgemeinschaft, denn es gab bei der Wahl nur eine Liste.

Insgesamt verlief die Vergabe der Sitze und Posten harmonisch. Nur einmal fiel das Votum nicht einstimmig aus: bei der Besetzung der Versammlungen der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Mammendorf. Sigena Krüger wollte hier lieber eine Wahl entscheiden lassen. Ihren Antrag unterstützte aber lediglich Mario Küpper, sodass er durchfiel.

Räte für die VG-Versammlung

Als Räte für die Versammlungen der Verwaltungsgemeinschaft Mammendorf, bei denen die Bürgermeister der acht Mitgliedsgemeinden dabei sind, fungieren künftig Ludwig Geiger und Andreas Marschner. Im Schulverband Hattenhofen vertritt die Interessen Oberschweinbachs Hardy Krüger mit Bürgermeister Riepl. Alle Neulinge im Gremium bekamen Sitze in den Ausschüssen zugesprochen. Ludwig Högenauer stößt zum Bauauschuss, Mario Küpper, Tobias Pongratz und Silvia Pongratz sitzen künftig im Finanzausschuss. Sigena Krüger ist im Kloster- sowie im Energie- und Umweltausschuss vertreten, ebenso wie Robert Langwieder. Sigena Krüger und Tobias Pongratz sitzen zudem im Ausschuss für Kindergarten, Jugend und Schule. Im Rechnungsprüfungsausschuss sind Mario Küpper und Silvia Pongratz neu dabei.

Die Referenten

Bei der Vergabe der Referatsposten kamen zwei neue Gremiumsmitglieder zum Zug: Robert Langwieder wird Referent für Gemeindewald und Feldwege und tritt damit die Nachfolge des ausgeschiedenen Johannes Heitler an. Ludwig Högenauer übernimmt das Referat Verkehrswesen, das vor seinem Abschied Markus Zifreund bekleidet hatte.

Vereinsreferent bleibt Ludwig Geiger, für die Liegenschaften ist weiterhin Lutz Rosenbaum zuständig, und Claudia Steber kümmert sich als Seniorenreferentin auch künftig um die Interessen der Älteren.

Eine Neuerung wurde bei den Einladungen und Unterlagen zu den Sitzungen beschlossen. Künftig sollen diese ausschließlich per E-Mail verschickt werden. Bisher kamen sie in Papierform per Post. In der Gemeinde werde das derzeit getestet, berichtete Bürgermeister Riepl. Nachdem der Probelauf aber noch nicht abgeschlossen ist, wird vermutlich erst im Jahr 2021 umgestellt. Jeder Rat bekommt außerdem jährlich eine sogenannte IT-Pauschale von 100 Euro.

Das Sitzungsgeld beträgt weiter 25 Euro. Die letzte Erhöhung war 2008 – von 20 auf 25 Euro.