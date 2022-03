Zweiter Anlauf für Neubaugebiet

Teilen

Das Rathaus in Oberschweinbach. © archiv

Bauland soll in Günzlhofen entstehen. Doch das Landratsamt stoppte die Planungen. Der Kreisbehörde war die Vielfalt der Häusertypen zu groß. Nun unternimmt die Gemeinde einen neuen Anlauf.

Oberschweinbach – Im Sommer vergangenen Jahres hatte sich der Gemeinderat in zwei Sitzungen ausführlich mit der Gestaltung des Neubaugebiets befasst – vor allem mit den Häuser- und Dachformen. Das Landratsamt machte der Gemeinde aber im Dezember einen Strich durch die Rechnung und lehnte das Vorhaben ab. Ralf Müller, Fachjurist für Verwaltungsrecht, der auch Stadtplaner ist, wurde eingeschaltet, um einen Abwägungsvorschlag zu erarbeiten. Gemeinsam mit Planer Frank Reimann und den drei Bürgermeistern kam so ein 30-seitiges Papier zustande.

Zur Vorgeschichte: Das Gremium hatte sich damals, wenn auch nicht einstimmig, aber doch mehrheitlich, für mehr Freiheiten für die Bauherren ausgesprochen. 15 Parzellen sollen nördlich des Kleinfelds entstehen. Dritter Bürgermeister Lutz Rosenbaum (CSU/DG) hatte den Antrag gestellt, bei Dachfarbe, Eindeckungsvarianten und Häuserform aufzulockern. Die ersten beiden Punkte wurden abgelehnt, wenn auch als Dachfarbe anthrazit und grau erlaubt sein sollten.

Bei den Häuserformen jedoch konnte Rosenbaum die Abstimmung mit 8:3 für seinen Antrag entscheiden. Ursprünglich hatte das Gremium nur Häuser vom Typ S (Erdgeschoss plus Dachgeschoss) zugelassen. Auch Flachdächer sollten erlaubt sein.

Nun lag dem Gemeinderat der erneute Billigungs- und Aufstellungsbeschluss zur erneuten Abstimmung vor. Mit eingearbeitet waren die Vorschläge von Ralf Müller, wie das Baugebiet doch noch realisiert werden könnte.

Konkret waren es drei „fundamentale Punkte“, so Müller, um die sich alles drehte: die Ortsrandeingrünung, die Höhenentwicklung der Gebäude – das Baugebiet befindet sich in Hanglage und weist einen Höhenunterschied von insgesamt neun Metern auf – sowie die Dachlandschaft.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.

Müller betonte eingangs, man habe eine gut akzeptable Version erarbeitet, die auch genehmigungsfähig ist. Bezüglich der Ortsrandeingrünung wurde angemerkt, dass der dringend benötigte Wohnbedarf als wichtiger anzusehen ist als die „Belange der Einsehbarkeit und Landschaftspflege“. Verpflichtende Baumpflanzungen entlang der westlichen Grenze sind bereits eingeplant. Zudem wurde als Kompromiss festgelegt, dass die fünf westlichen Parzellen des Baugebiets auf klassischen Einfamilienhaustyp E plus D festgesetzt werden, die restlichen Grundstücke nicht.

Lesen Sie auch Selenskyj fordert Putins Soldaten zur Fahnenflucht auf: „Hatten sie nicht erwartet“ Der Widerstand der Ukrainer zeigt Wirkung auf Putin, ist sich ihr Präsident Selenskyj sicher. Bringen neue Ukraine-Russland-Verhandlungen einen Fortschritt? Der News-Ticker. Selenskyj fordert Putins Soldaten zur Fahnenflucht auf: „Hatten sie nicht erwartet“ Ukraine-Krieg: Experte sieht eigene Motive für Schröder bei Putin - Ex-Kanzler plant wohl nächste Schritte Gerhard Schröder könnte als Friedensvermittler im Ukraine-Konflikt auftreten. Doch der Altkanzler war zuletzt scharf in die Kritik geraten. Resultate könnte es am Samstag geben. Ukraine-Krieg: Experte sieht eigene Motive für Schröder bei Putin - Ex-Kanzler plant wohl nächste Schritte

Es wurde auch besonders darauf hingewiesen, dass besagter, klassischer Gebäudetyp nicht mehr den heutigen Bedürfnissen entspreche. Das zeigt auch ein Blick ins restliche Günzlhofen, wo in der Imhoffstraße und der Bachstraße auch Häuser gebaut wurden, die nicht diesem Typus entsprechen.

Im Baugebiet Günzlhofen soll eine heterogene Dachlandschaft entstehen dürfen. Flachdächer sind allerdings jetzt nur noch auf Garagen und Nebengebäuden zugelassen, was ein weiterer Kompromiss bei dem großen Kritikpunkt des Landratsamtes war, der mit 7:2 angenommen wurde.

Die Höhenbegrenzung der westlichen Bebauung in Kombination mit den Baumpflanzungen schafft aus Sicht der Gemeinde einen durchaus in die Natur fließenden gefälligen Ortsrand, heißt es. Am Ende votierte das Gremium einstimmig dafür.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie hier.