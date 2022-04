Oberschweinbachs Feuerwehr braucht Ersatzfahrzeug

Die Feuerwehr hat im Gemeinderat eine Bedarfsplanung für die nächsten fünf Jahre präsentiert. Ergebnis: Es werden massive Ausgaben für die Kommune fällig.

Oberschweinbach – Im Gremium erläuterte der Arbeitskreis der Feuerwehr, was nötig sein wird an Ersatzbeschaffungen. So ist der Einsatzleitwagen, 2013 vom Feuerwehrverein gekauft, inzwischen 30 Jahre alt. „Unser Ziel ist es, den so lange wie möglich zu fahren“, betonte Christian Staffler von der Feuerwehr. Sollte das Fahrzeug jedoch irgendwann fahruntüchtig sein, könnte ein Ersatz mit 80 000 Euro zu Buche schlagen.

Die Einsatzkleidung hat teilweise mehr als zwei Jahrzehnte auf dem Buckel. Zwischen 1998 und 2001 wurden die Jacken und Hosen gekauft. „Sie sind noch gut, aber abgetragen“, so Johannes Pongratz, Vorsitzender des Feuerwehrvereins. Irgendwann brauche man Neues. Knapp 1500 Euro pro Satz werden nötig sein. Insgesamt gibt es 39 Aktive bei der Oberschweinbacher Wehr, 25 bis 30 sind regelmäßig bei den Übungen anwesend. Wenn sie alle spätestens Ende 2024 neue Jacken und Hosen bekommen sollen, wird’s teuer.

Beim hydraulischen Rettungssatz gibt es keine Ersatzteile mehr, auch nicht für die vier Atemschutzgeräte. Die Atemschutzgeräte sollen 2024 erneuert werden. Kostenpunkt: 16 000 Euro. Die Digitalfunkgeräte, die die digitale Alarmierung ersetzen, kosten pro Stück 650 Euro, werden aber zu 90 Prozent bezuschusst. Bei diesem Posten ist noch unklar, wann Ersatz her muss.

Bürgermeister Norbert Riepl (CSU/DG) nannte viele der Ausgaben „alternativlos“. Man plane einen Abgleich der gewünschten Anschaffungen mit dem neuen Kreisbrandrat. Keine Diskussion gebe es bei Kleidung und Atemschutzgeräten, so Riepl. Die würden gekauft. Eine endgültige Entscheidung wurde nach der Präsentation der Bedarfsplanung aber noch nicht gefällt. Dritter Bürgermeister Lutz Rosenbaum (CSU/DG) gab zu bedenken, dass wohl für die Feuerwehr Günzlhofen ähnliche Ausgaben nötig werden. gog

