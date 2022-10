Nachwuchs-Suche: Schützen loben Wanderpokal aus

Teilen

Schützenmeister Hubert Daschner (l.) mit dem Siegerteam „Die Burschen“: Michi Schäffler, Robert Kozany, Tim Lindner und Leo Wachter. © Hubertus-Schützen

Neue Mitglieder gewinnen und langjährige Mitglieder reaktivieren: Das haben sich die Hubertus-Schützen zum Ziel gesetzt.

Oberschweinbach – Also wurde erstmals der Oberschweinbacher Gemeindewanderpokal vergeben. Bei dem Gaudischießen konnten auch Anfänger gewinnen. Die Aktion machte allen Spaß und hatte Erfolg.

Die Idee zum Oberschweinbacher Gemeindewanderpokal hatte Schützen-Chef Hubert Daschner schon vor ein paar Jahren. Aber damals konnte er sich mit seinem Vorschlag bei der Vorstandschaft nicht durchsetzen. Zu viel Arbeit, die nichts bringt, hieß es.

Doch die Zeiten haben sich geändert, auch bei den Schützen wird der Nachwuchs immer weniger. Nicht nur in Oberschweinbach macht das den Vereinen Sorge. „Jetzt war klar, wir müssen etwas machen“, so Daschner.

Anmelden für dieses Gaudischießen durften sich Mannschaften aus dem Ort, also jeder Gemeindebürger, egal ob jung oder alt, männlich oder weiblich, Schützenmitglied oder nicht. Maximal 20 Mannschaften mit höchstens fünf Schützen sollten es werden, am Ende waren es 17. Neben privaten Teams wie dem „Wolfsrudel“, den „Zam’schusterten“ und den „Granaten“ waren die Feuerwehr und der Burschenverein mit je zwei Teams vertreten, zudem der Förderverein.

Mit dem Modus – Zehntelauswertung, wobei nur der Ring nach dem Komma gezählt wurde –, wurde allen „eine hundertprozentige Chancengleichheit garantiert“, erklärt Daschner. Wo ansonsten das Höchste die 10,9 ist, war es diesmal egal, was für eine Zahl vor dem Komma steht, entscheidend war die Ziffer dahinter.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Geschossen wurde mit dem Luftgewehr, die Auswertung erfolgte automatisch über den Computer. Ulf Karkoschka und Franz Leitmeir senior von den Hubertus-Schützen waren für die Auswertung zuständig – und konnten während des ganzen Wettbewerbs nicht sagen, wer vorne liegt: Denn die Stelle hinter dem Komma auf den Bögen, auf dem die zehn Schuss verzeichnet sind, ist mit bloßem Auge nicht zu erkennen. „Wir wissen noch gar nichts“, hieß es stets auf Nachfrage.

Bei zehn Schuss konnte es pro Teilnehmer also maximal 90 Punkte geben. Die Ergebnisse der besten Drei eines jeden Teams floss in die Wertung mit ein.

Birgit Neumair war mit der Liedertafel dabei. „Es macht Spaß, und so eine Aktion eines Vereins sollte man unterstützen“, sagte die Chorleiterin. Auch Sebastian Lugmair war ein Neuling im Schützenheim: „Ich wollte es einfach mal ausprobieren und fand es sehr gut“, berichtete der 15-Jährige. Am Ende landete er mit seinem Team „Wolfsrudel“ auf Platz drei und bekam zudem einen Sonderpreis für das beste Blattl mit einem 5,40 Teiler.

Den Wanderpokal errungen hat das Team „Die Burschen“, eine der beide Mannschaften des Burschenvereins, mit insgesamt 176 Ringen. Dahinter landeten der Kegelclub (166 Ringe) und das „Wolfsrudel“ (165 Ringe).

Schützen-Chef Hubert Daschner zog eine positive Bilanz der Veranstaltung: „Das war genau das, was wir uns erhofft haben. Und die Leute hatten Spaß.“ Er hofft, dass so mancher Gefallen an dem Sport gefunden hat und künftig öfter zu den Schützen kommt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.