Seniorenheim in Spielberg: Flüchtlinge sollen einziehen

Schloss Spielberg in Oberschweinbach. © tb

Bis zu 80 Flüchtlinge könnten demnächst ins Seniorenheim in Spielberg einziehen. Das sagte Rathauschef Norbert Riepl bei der Bürgerversammlung.

Oberschweinbach – Er antwortete dabei auf eine Frage eines Bürgers, der wissen wollte, ob an dem Gerücht, dass Flüchtlinge nach Spielberg kommen, etwas dran sei.

Im Erdgeschoss seien etwa 30 bis 35 Zimmer freigemacht worden, erklärte Riepl. Die Seniorenheim-Bewohner seien ins Obergeschoss umgezogen. Die Gemeinde sei hier aber kein Verhandlungspartner, deswegen könne er auch keine Details wiedergeben. „Das Landratsamt nutzt jede Chance, wenn ein großes Objekt angeboten wird“, so Riepl.

Ein anderes Thema beschäftigte einen weiteren Zuhörer. Er erkundigte sich, ob es möglich sei, die Straßenbeleuchtung zu reduzieren, etwa zwischen 22 und 6 Uhr morgens, um Energie zu sparen. „Das haben wir längst auf dem Schirm“, antwortete der Bürgermeister. Er wolle Nachweise einfordern, wie es sich auswirkt.

Ein Bürger wollte wissen, ob es nötig sei, dass ein weiterer Mobilfunkmast gebaut werde. „Wir haben durch zwei Anbieter schon 5G, brauchen wir wirklich noch mehr?“ Man werde nur bauen lassen, wenn es wirklich notwendig sei, so Riepl. Zudem betonte er, dass im Gremium das Thema noch nie auf der Tagesordnung war, bisher nur im Energie- und Umweltausschuss.

Zudem monierte ein anderer Mann einen mangelhaften Heckenrückschnitt am Krebsbach sowie dass sich kaum ein Autofahrer an die Tempo-30-Beschränkung an der Hanshofener Straße Richtung Waldkindergarten halte. Vor allem die Eltern, die ihre Kinder dorthin bringen, seien da immer flott unterwegs. Da hatte Riepl nur den Rat, dies wiederholt bei der Polizei zu melden.

Der Fragen der Bürger war der Bericht des Rathauschefs vorausgegangen. Nach Jahren des Investitionsstaus in der Gemeinde stehen wieder große Projekte an. „Ich wage die Aussage, dass wir die größten Krisenjahre hinter uns haben“, sagte Riepl. Dennoch laute die Devise weiter: „Wir steigen, wo es geht, auf die Bremse“, sagte er im Hinblick auf den diesjährigen Verwaltungshaushalt. Beim Vermögenshaushalt sind große Ausgaben geplant für Grundstückserwerb (1,2 Millionen Euro) und Baulandeigensicherung (1,2 Millionen Euro) sowie für das Klosterareal (633 000 Euro).

Riepl umriss auch kurz die geplanten Projekte für 2023: das Baugebiet in Günzlhofen und der Grundstückserwerb für den Radweg, der Start der Erweiterung des Kinderhauses und der Umbau der Stallungen in Spielberg.

Nach dem Bericht des Bürgermeisters standen Ehrungen an. Heuer wurden sechs Feuerwehrmänner für langjährigen Dienst ausgezeichnet: Martin Mitterlechner, Michael Riepl und Robert Staffler für 25 Jahre aktiven Dienst sowie Lothar Kraus, Hubert Eggl und Helmut Schulze für 40 Jahre.

