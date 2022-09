Der besondere Verein: Sie erarbeiten Oberschweinbachs Chronik

Das ist die Chronik-Gruppe: (v.l.) Innozenz Heiß, Stefan Pongratz, Fanny Schweiger, Max Maierhofer, Hartwig Lucht, Karl-Heinz Bayer, Maria Trinkl, Michael Macken, Georg Kühlmuß, Hans Auracher, Bürgermeister Norbert Riepl und Henry Küss. © Anton Fasching

Mit der Geschichte von Oberschweinbach und Günzlhofen beschäftigt sich ein Arbeitskreis seit 2014: Die sogenannte Chronik-Gruppe hat schon ein Buch veröffentlicht, das zweite soll Ende des Jahres 2023 folgen.

Oberschweinbach – Vor acht Jahren wurde die Chronik-Gruppe ins Leben gerufen. Das erste Buch, die Häuserchronik, erschien 2019. Derzeit wird die zweite Publikation vorbereitet.

Bürgermeister Norbert Riepl gründete den Arbeitskreis ein paar Monate nach seinem Amtsantritt. Damals war nicht abzusehen, wie viel Zeit und Arbeit hinter dem Mammut-Projekt stecken würde. Hartwig Lucht, so berichtet er, dachte damals: „Da kann ich ja mal mitmachen.“ Heute sagt er rückblickend: „Ich wusste gar nicht, was auf mich zukommt.“

Suchen, suchen, suchen

Das Ziel war klar: eine Chronik des Ortes zusammenzustellen. Der Weg dahin bestand aus „Suchen, Suchen, Suchen“. Fotos, Unterlagen, Baupläne, Familienbücher, Matrikelbücher – alles musste mühsam in Archiven entdeckt und zugeordnet werden. Parallel wurden die Bürger um Mithilfe beim Zusammentragen von Fotos und Informationen gebeten: Hartwig Lucht und Georg Kühlmuß gingen von Haus zu Haus, erkundigten sich, ob es noch etwas gibt aus der Vergangenheit und ob man das zum Einscannen ausleihen und verwenden dürfte.

Irgendwann war alles beisammen, wurde ausformuliert und bebildert – und dann von Stefan Pongratz, einem der drei Hauptautoren, abgesegnet. Das Material landete bei Karl-Heinz Bayer, der für das Layout zuständig war, und ging schließlich nach St. Ottilien in den Druck. Dort bekamen Lucht und Kühlmuß Lob zu hören: Von Verlagsvertretern hieß es, man habe selten so eine gute Vorlage bekommen.

Beim Christkindlmarkt 2019 in Spielberg wurde die Chronik verkauft. Lucht war zu dieser Zeit im Urlaub – eine gute Gelegenheit, sich mit ihm einen Scherz zu erlauben: Mitglieder der Chronik-Gruppe schrieben ihm eine Nachricht, dass alle Exemplare vergriffen seien – für Lucht sei leider, leider keines mehr übrig. Lucht glaubte das zumindest kurz. „Alle haben sich totgelacht.“

Richtig ist: Die Häuserchronik verkaufte sich gut, aber ein paar Exemplare gibt es aber noch. Die angedachte Auflage war nämlich von 300 auf 400 Stück hochgeschraubt worden. Die Resonanz aus der Bevölkerung ist positiv: „Alle haben uns gesagt, wie gut die Chronik geworden ist“, berichtet Lucht.

Die beiden Ortsteile

Zeit also, das zweite Projekt anzugehen: eine Chronik über die beiden Ortsteile. So ging die Arbeit von vorne los. Kontakte waren ja bereits geknüpft – doch dann kam die Corona-Pandemie.

Als es wieder möglich war, das Staatsarchiv zu besuchen, wo Lucht und Kühlmuß fürs erste Werk von morgens bis nachmittags in Ruhe Bücher wälzen konnten, war der Besuch auf eine Stunde begrenzt, der nächste Termin erst knapp vier Wochen später möglich.

„Da ist kaum etwas vorwärtsgegangen“, erinnert sich Lucht. Erst Ende 2021 kam wieder Schwung in die Chronik-Gruppe – seitdem findet wieder einmal pro Monat eine Zusammenkunft statt. Bei der Familie von Lerchenfeld, deren Privatarchiv in Amberg ist, durften Lucht und Kühlmuß einen Tag verbringen und konnten viele Unterlagen und Dokumente sichten. „Das war ein Glücksgriff für uns“, so Lucht.

Im zweiten Buch, der „Gemeindechronik Oberschweinbach und Günzlhofen“, wird nun alles aufbereitet, was den Ort ausmacht: Kloster und Schloss Spielberg, die Vereine, die Pfarrei Günzlhofen, die Kirchen, Bau- und Bodendenkmäler sowie die Bürgermeister, bedeutende Familien und auch Sagen – Stichwort Räuber Kneißl. Geplant ist die Veröffentlichung für Ende 2023.

Infos in Kürze

Gründung: 2014; Erstes Buch: Die „Häuserchronik“ wurde 2019 fertigstellt. Das Werk hat fast 400 Seiten und kostet 39 Euro.; Kontakt: über Hartwig Lucht, Telefon (0 81 45) 12 28, oder Bürgermeister Norbert Riepl, Mail an info@gemeinde-oberschweinbach.de;

