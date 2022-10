Asyl in Pflegeheim: Beschimpfungen, Hassmails und Drohbriefe

Teilen

Das frühere Kloster Spielberg © vox-Archiv

Im Pflegeheim Spielberg sollen Flüchtlinge unterkommen. Ein Plan, der unschöne Reaktionen hervorruft. Gemeinde und Heimleitung bekommen Drohbriefe und Hass-Mails aus ganz Deutschland.

Oberschweinbach – Bürgermeister Norbert Riepl geht offen mit dieser Entwicklung um. Im Gemeinderat gab er bekannt, dass die Gemeinde, die weder Betreiber der Einrichtung noch Initiator der Pläne ist, massiven Bedrohungen und Beschimpfungen ausgesetzt ist. Auslöser des Ganzen ist ein Fernsehbeitrag einer großen Boulevardzeitung.

Wie im Fürstenfeldbrucker Tagblatt berichtet, sind die Bewohner, die bislang im Erdgeschoss gewohnt haben, in den ersten Stock umgezogen. Im Erdgeschoss können nun bis zu 80 Flüchtlinge untergebracht werden.

Fremdenfeindlich

An Kirchweih war dann ein Reporter-Team des Boulevard-Senders vor Ort und hat dabei auch zwei Seniorinnen aus dem Heim befragt. Die äußerten sich sehr negativ zu der Thematik. „Das war kein Zufall, dass die da waren. Die wurden organisiert, wahrscheinlich“, vermutet der Rathauschef über den Auftritt der Boulevard-Reporter. Oberschweinbach komme in dem Fernsehbeitrag enorm fremdenfeindlich rüber, so der Bürgermeister: „Den Eindruck darf man von unserer Gemeinde nicht kriegen.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Der TV-Beitrag hat aber auch noch eine konkrete Auswirkung, die in eine ganz andere Richtung zielt: Hass-Nachrichten aus fremdenfeindlichen Kreisen aus dem gesamten Bundesgebiet. Hierbei wurden Gemeinde-Vertreter als „Erfüllungsgehilfen“ und „Deutschland-feindlich“ tituliert. Auch auf der Facebook-Seite der Feuerwehr waren schon Beiträge, die in die gleiche Richtung gehen, zu lesen. Diese sind inzwischen gelöscht. „Ich hoffe, das geht so nicht weiter“, so der Rathauschef. Die Sache wurde inzwischen an die Polizei übergeben.

Damit nicht gerechnet

Auch im Pflegeheim selbst hat es schon Hass-Mails und entsprechende Anrufe gegeben. Wie Tanja Kurz, Presse-Sprecherin von Betreiber Korian, auf Tagblatt-Anfrage berichtete, habe man mit einer solchen Reaktion überhaupt nicht gerechtet. „Das ist überhaupt nicht nachvollziehbar. In unseren anderen Einrichtungen ist das null vorgekommen“, sagt sie. Und: „Die Bewohner in Spielberg freuen sich ja schon.“ Zum Teil sind da ja selbst auch noch Personen, die den Zweiten Weltkrieg und die Nachkriegszeit miterlebt haben.“

Und, wie Kurz betont, sind die Bewohner ja nicht gezwungen worden, umzuziehen, damit das Erdgeschoss frei wird. Erst als alle zugestimmt hatten – Bewohner und Angehörige – wurden die Pläne konkret. Im Pflegeheim waren etliche Zimmer leer gestanden, da man kaum noch Fachkräfte bekommt. Diesen Leerstand wollte man nicht still tolerieren, sondern sinnvoll nutzen.

Im Zusammenhang mit einer E-Mail zur geplanten Flüchtlingsunterbringung im Altenheim ermittelt die Kripo wegen des Verdachts auf Volksverhetzung, wie ein Polizeisprecher sagte. Auch im Landratsamt ging mindestens eine Zuschrift ein, deren Inhalt als nicht sehr nett beschrieben wurde.

Auch interessant: Landrat: Freiwillig keine Turnhallen mehr für Flüchtlinge

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.