Woher kommt das dicke Minus im Kinderhaus?

Träger in der Kritik

Das Defizit für das Kinderhaus und den Waldkindergarten hatte bereits in der vorigen Gemeinderatssitzung für Kopfschütteln gesorgt. Damals wurde der Tagesordnungspunkt Haushaltsplan für das Kinderhaus 2018 zurückgestellt, denn die Räte wollten vom Träger „FortSchritt“ genauere Angaben, warum das Minus so viel höher ausfalle als in den Vorjahren.