Zu hohe Nebenkosten: Wirtsfamilie hört nach drei Jahren auf

Teilen

Schließt nach knapp drei Jahren: das Campo Bello. © mm

Die Ära des Ristorante „Campo Bello“ in Günzlhofen im Sportlerheim ist nach knapp drei Jahren schon wieder zu Ende. Die Wirtsfamilie hört Ende Juli auf – wegen der hohen Nebenkosten.

Günzlhofen – Im Januar habe man sich zu dem Schritt entschlossen, erklärt David Serrago, Sohn von Wirt und Koch Damiano Serrago. Er gibt die hohen Nebenkosten als Grund an. So seien im Vertrag – die Wirtsfamilie hat das Lokal im Sportlerheim Günzlhofen von der Gemeinde gepachtet – 250 Euro angesetzt. Doch nun sei eine Nebenkosten-Nachzahlung in Höhe von 10 000 Euro für die Jahre 2020/21 gekommen. Das sei nicht mehr im Rahmen, so David Serrago.

Bowlingbahn

Erst im August 2020 hatten die Serragos, die zuvor in Jesenwang die Wirtschaft am Sportplatz betrieben hatte, das „Campo Bello“ in Günzlhofen eröffnet. Kurz darauf konnte auch die Bowlingbahn in Betrieb genommen werden. Doch mittlerweile, vor allem durch die Inflation bedingt, aber auch durch den Konflikt in der Ukraine, habe sich das Gästeverhalten geändert. „Die Leute gehen weniger zum Essen oder auch nur was trinken“, sagt David Serrago. Ob sie irgendwo anders einen Neustart wagen wollen, wissen sie derzeit noch nicht. „Aktuell suchen wir nix“, sagt David Serrago.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Gäste traurig

Den Gästen habe man bereits von dem Schritt erzählt. Die waren traurig bis schockiert. „Wir finden es auch sehr schade, denn wir haben viele persönliche Kundenbeziehungen aufgebaut“, sagt David Serrago. Er vermutet, dass es ähnlich wie seinerzeit in Jesenwang, als sie dort aufhörten, wieder Tränen geben wird. Er appelliert an die Gäste, dass sie vorhandene Gutscheine noch einlösen sollen, bevor das „Campo Bello“ endgültig schließt.

Bürgermeister Norbert Riepl bestätigt, dass wieder ein Pächter die Gaststätte in Günzlhofen verlassen wird. Natürlich habe man die Hoffnung auf einen Nachfolger, aber „das Thema Nebenkosten hat ein anderes Niveau als früher“, betont er. Einfach wird die Suche sicherlich nicht, auch wenn die Gaststätte diesmal nicht erst entkernt und rundum renoviert werden muss und die Bowlingbahn bereits fertig ist.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.