Fasching in Olching: Oberbayerns Prinzessinnen und Prinzen bitten zum Tanz

Beim Treffen der Kinderprinzenpaare aus ganz Oberbayern führten die jungen Tänzer gemeinsam einen Walzer auf. © Peter Weber

Große Ehre für die Olchinger Tanzfreunde (OTF): In diesem Jahr war der Verein Ausrichter des jährlichen Treffens der Kinderprinzenpaare aus ganz Oberbayern. 18 junge Paare reisten aus nah und fern an und präsentierten ihren Showtanz. Manch’ einer probt schon seit dem Sommer.

Olching – Prinzessin Sarah I. und Prinz Alexander I. von der Fun Unlimited Germering waren ebenfalls zu Gast in der Aula der Grundschule an der Martinstraße. Wie jedes Paar führten die beiden einen Tanz aus ihrem Programm auf. Für ihren Verdienst erhielten sie am Ende einen Orden, überreicht vom „Bund deutscher Karneval“.

Tanzen für ihr Leben gern: Prinzessin Sarah I. und Prinz Alexander I. von der Fun Unlimited Germering. © Peter Weber

Die 12-jährige Sarah tanzt seit sechs Jahren. „Es macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß. Ich tanze auch noch Ballett.“ Am meisten gefällt dem Kinderprinzenpaar aber das gute Verhältnis innerhalb ihrer Tanzgruppe. „Es ist toll, mit der gesamten Gruppe zu tanzen und Zeit zu verbringen“, erzählte der 13-jährige Alexander, der vor vier Jahren zum Tanzen gekommen ist.

OTF-Vorsitzender Adalbert „Atschi“ Heim freute sich nach 18 Jahren – damals im Puchheimer Kulturzentrum PUC – die Veranstaltung erneut ausrichten zu dürfen. „Es ist eine große Ehre für uns, das Treffen für den Bund deutscher Karneval, Landesverband Oberbayern, erneut präsentieren zu dürfen“, sagte er.

Große Ehre für die Olchinger: Adalbert Heim, OTF-Vorsitzender, und das Kinderprinzenpaar Nina I. und Yannick I. . © Peter Weber

Sogar aus Kolbermoor, Prien am Chiemsee und Gmund waren die Kinderprinzenpaare angereist. „Es ist einfach schön, ein so buntes Programm mit ansehen zu dürfen. Jedes Paar ist anders. Jedes Programm hat seine Highlights“, schwärmte der Vorsitzende Heim. Für das Treffen konnte jede Garde ihr Kinderprinzenpaar anmelden. Die Ausrichtung sei das Highlight in dieser Saison für die Olchinger Tanzfreunde, so Heim.

Auch das Kinderprinzenpaar der Heimatgilde Fürstenfeldbruck war in der Olchinger Grundschule zu Gast. Prinzessin Marie I. und ihr Prinz Quirin II. haben seit Anfang Januar jedes Wochenende Termine mit der Gilde. Den beiden macht es aber nichts aus, dass ihr Hobby so viel Zeit beansprucht, wie sie erzählen. „Ich finde es sehr schön, dass man bei den Gardetreffen auch neue Freunde findet und Bekannte wiedersieht“, erzählte Quirin.

Proben bereits seit dem Sommer für ihre Auftritte: Das Kinderprinzenpaar der Brucker Heimatgilde, Prinzessin Marie I. und Prinz Quirin II. . © Peter Weber

Seit dem Sommer probte das Kinderprinzenpaar für die Auftritte in dieser Saison. Mit der Schule seien die vielen Vorführungen gut zu vereinbaren. „Ich teile mir die Zeit an den Wochenenden so ein, dass ich die Schule nicht vernachlässige“, berichtet die 12-jährige Marie aus Emmering.

Dass die Garden und Kinderprinzenpaare diese Faschingssaison sehr gefragt sind, fällt auf, sagt Heim: „Einige Paare mussten nach ihrem Auftritt schon wieder weiter zum nächsten.“ Diejenigen, die noch da blieben, versammelten sich nach den Vorführungen zu einem gemeinsamen Walzer. Und zum krönenden Abschluss tanzten alle Beteiligten noch eine Polonaise durch die Aula der Grundschule. Antonia Plamann