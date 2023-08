Gastro-Krise trifft die nächste Olchinger Wirtschaft

Von: Peter Loder

„Saßen an manchen Sonntagen allein im Wirtshaus“: Günter und Renate Sirtl aus Graßlfing. © Peter weber

Es sind auch nach der Corona-Krise keine einfachen Zeiten für die Gastronomie: In Olching zieht das nächste Gastro-Paar Konsequenzen. Die ehemaligen Jexhof-Wirte Renate und Günter Sirtl sperren die Wirtschaft im Kolpingheim jetzt nur noch an zwei Tagen die Woche auf.

Olching – Ein Jahr nachdem sie die Gastronomie im Olchinger Kolpingheim übernommen haben, schrauben Günter und Renate Sirtl ihr Engagement zurück. Sie machen die Wirtschaft an der Wolfstraße nur noch freitags und montags ab 17 Uhr auf. Nachdem samstags schon seit geraumer Zeit nicht mehr geöffnet war, ist künftig auch am Sonntag geschlossen.

Grund sei ein massiver Rückgang der Gästezahlen, erklärt Günter Sirtl. „Im vergangenen Jahr war noch alles in Ordnung und der Umsatz okay.“ Das habe sich heuer aber schlagartig geändert. „An manchen Sonntagen saßen wir allein im Wirtshaus.“

Das Gastro-Paar zieht nun Konsequenzen: Nach dem Urlaub (vom 29. August bis 14. September) bleibt die Wirtschaft am Wochenende geschlossen.

Nur Gerüchte: Ganz schließen sie das Lokal nicht

Wichtig ist den beiden allerdings: Ganz schließen werden sie das Lokal nicht. In der Stadt kursierten entsprechende Gerüchte, wonach das Kolpingheim an der Wolfstraße gar nicht mehr aufmachen würde. Sie sind auch dem Wirt zu Ohren gekommen. Der ehemalige Jexhof-Wirt dementiert jedoch energisch: „Ich weiß nicht, wer so etwas in die Welt setzt. Und vor allem: warum.“

Keine Auswirkungen haben die geänderten Öffnungszeiten auf Vereinsveranstaltungen und Theatervorstellungen. Auch Termine für private Anlässe wie Hochzeit, Taufe und Geburtstag oder Trauergesellschaften können weiter an jedem beliebigen Tag gebucht werden.

Wirte haben viel Erfahrung mit Catering

Bevor die Graßlfinger 2022 einen Neustart in Olching wagten, bedienten sie vier Jahre lang Gäste im beliebten Ausflugslokal im Jexhof. Dort hörten sie aber auf, wegen Corona und aus gesundheitlichen Gründen, wie es damals hieß. Im Catering haben die Sirtls, nicht zu verwechseln mit den Haderecker-Sirtls, ebenfalls umfangreiche Erfahrung. So kamen etwa die Theatergäste der Volksbühne auf Gut Graßlfing in den Genuss von bayerischen Schmankerln.

Die Sirtls sind nicht die Einzigen, die beschlossen haben, kürzerzutreten. In der Dorfstubn an der Hauptstraße brechen nach ganzen 125 Jahren ebenfalls andere Zeiten an: Daniel und Ladina Vogler wollen mehr Zeit für ihre Familie haben und geben den ursprünglichen Gastro-Betrieb auf. Sie setzen auf ein neues Konzept ebenfalls mit Partyservice. Die urig-rustikal eingerichteten Räumlichkeiten an der Hauptstraße 41 können ab 1. März 2024 für private oder geschäftliche Feierlichkeiten gemietet werden.