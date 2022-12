Louis-Vuitton-Tasche vor Supermarkt aus Auto gestohlen

Von: Kathrin Böhmer

Nichts für jeden Geldbeutel: Taschen von Louis Vuitton. © mzv-tz

Mal kurz nicht hingeschaut und schon war die teure Designerhandtasche weg:

Olching/Gröbenzell – Wie die Polizei berichtet, passierte genau das einer 28-jährigen Olchingerin am vergangenen Freitagabend auf dem Aldi-Parkplatz an der Johann-G.-GutenbergStraße. Ihre Louis-Vuitton-Tasche lag auf dem Beifahrersitz ihres Wagens. Die Beute hat einen Wert von rund 3000 Euro. Wer die Tasche gestohlen hat, ist unklar.

Ähnlich erging es einer 71-jährigen Olchingerin im Nachbarort Gröbenzell am selben Tag gegen 17.30 Uhr. Sie hatte ihren roten Suzuki auf dem Kaufland-Parkplatz abgestellt. Ihr Geldbeutel lag auf dem Beifahrersitz, als sie gerade ihre Einkäufe in den Kofferraum einräumte. Währenddessen öffnete ein bisher unbekannter Täter die Beifahrertür und entwendete den Geldbeutel. Es entstand laut Polizei ein Diebstahlschaden in Höhe von rund 50 Euro.

Die Olchinger Polizei sucht nun in beiden Fällen nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese sollen sich unter der Telefonnummer (0 81 42) 29 30 melden. gar

