600 Euro Preisgeld für 27 knifflig-kuriose Fragen

Wenn in Moskau ab Donnerstag der Ball rollt und die Fußball-Weltmeisterschaft eröffnet wird, werden im fernen Landkreis Fürstenfeldbruck die Tagblatt-Leser 27 Tage lang über einem ganz speziellen WM-Rätsel grübeln.

Ausgedacht hat sich die 27 knifflig-kuriosen Fragen Manuel Eser, ein ehemaliger Tagblatt-Kollege, der jetzt in der Freisinger Redaktion beschäftigt ist. Los geht der Frage-Marathon in der Donnerstag-Printausgabe des Fürstenfeldbrucker Tagblatt. Am Ende der WM, wenn man in Russland den neuen Fußballgöttern huldigt, wird in Bruck der Quiz-Kaiser gekrönt. Und der kann’s mit dem Hauptgewinn so richtig krachen lassen.