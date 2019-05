Schwerer Unfall auf A99: Autofahrer übersieht Stauende und rammt Lkw - 44-Jährigen eingeklemmt

Ein 44-Jähriger ist bei einem Unfall in der Nacht auf Donnerstag auf der A99 schwer verletzt worden. Der Sachschaden ist enorm.

Geiselbullach - Der 44-Jährige aus Mecklenburg-Vorpommern fuhr kurz vor Mitternacht mit seinem VW-Bus auf der Eschenrieder Spange von Stuttgart kommend Richtung Salzburg. Kurz vorher war am Tunnel Allach die Höhenkontrolle ausgelöst worden, wie die Polizei berichtet. Daher kam es zu Rückstaus.

Autofahrer übersieht Stauende auf A99 und rammt Lkw

Das übersah der 44-Jährige. Mit erheblicher Wucht, so die Polizei, rammte er von hinten einen auf der Autobahn stehenden Lkw-Zug aus München von hinten. Durch den Aufprall wurde der Mann in seinem stark deformierten VW-Bus eingeklemmt. Die alarmierten Feuerwehren mussten ihn aus dem Wrack befreien. Er wurde mit schweren Verletzungen in eine Münchner Klinik gebracht.

+ Ein Großaufgebot der Rettungskräfte war auf der A99 im Einsatz. © Berufsfeuerwehr München

Unfall auf A99: Mann wird in Auto eingeklemmt

Zur Versorgung des Verletzten und Bergung der beteiligten Fahrzeuge musste die A99 zunächst in beide Richtungen gesperrt werden. Die Fahrbahn in Richtung Salzburg wurde laut Polizei gegen 4 Uhr wieder freigegeben. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen wird auf rund 60 000 Euro geschätzt. Im Einsatz war die Feuerwehr Geiselbullach mit Unterstützung von den Kollegen aus Gröbenzell, aus Graßlfing und von Einsatzkräften aus dem Landkreis Dachau.(st)

+ Ein Autofahrer musste aus dem Wrack befreit werden. © Feuerwehr Günding

