Abifeier in Olching: Die große Magie der 50 Jahre alten Schulmauern

Applaus, Applaus: Die Olchinger Abiturienten können sehr stolz auf sich sein. © Peter Weber

Die Olchinger Abiturienten haben spitzenmäßig abgeschnitten. Jetzt haben sie ihre Zeugnisse erhalten.

Olching – Nicht ganz, aber doch ziemlich spitze ist das Gymnasium in Olching. „0,12 besser als der Schnitt in ganz Bayern.“ Stolz und Freude hielten sich bei Schulleiter René Horak die Waage. Auch dass alle 94 Abiturienten die Prüfungen gleich im ersten Anlauf gepackt hätten, sei im Freistaat eher die Ausnahme. „Darauf können wir alle und Sie ganz besonders stolz sein“, rief Horak den Schülern zu.

Gleichzeitig ging der Schulleiter des Gymnasiums auf Ursachensuche für dieses Erfolgserlebnis. „Ob es die Magie der 50 Jahre alten Schulmauern ist?“, fragte Horak. Er hob aber auch die geistige Kreativität der Abiturienten hervor und deren Willensstärke, sich zwei Jahre unter Corona-Bedingungen auf die Reifeprüfung vorzubereiten.

Eine Leistung, die Landrat Thomas Karmasin in einer Video-Botschaft anerkannte. „Es hat sicher lustigere Schulzeiten gegeben. Sie haben es trotzdem geschafft.“ Ähnlich äußerte sich Elternbeiratsvorsitzende Melanie Kühlke. Ebenfalls per Video übermittelte Bürgermeister Andreas Magg, „dass eine Ära und die Zeit fester Stundenpläne zu Ende geht, die einen gewissen Halt geben“. Trotzdem hätten sich alle eine riesige Feier verdient.

Die Verleihung hatte standesgemäß, und dem Erfolg von Schülern und Schule entsprechend, zum Einzug der Abiturienten mit „We are the Champions“ begonnen. Manche der jungen Damen und Herren sang beim Queen-Klassiker mit. Die Lust und die Erleichterung, endlich wieder feiern zu können, zeigte sich in der Kleidung der Abiturienten – fast durchweg standesgemäß, egal ob in Tracht, Dirndl oder im eher feinen Gewand.

Vize-Schulleiterin Sabine Ratberger moderierte. © Peter Weber

Diese Stimmung fing die stellvertretende Schulleiterin Sabine Ratberger auf. „So eine Normalität tut gut, eine einzige große schöne Abiturfeier“, sagte sie. Die Erleichterung, nicht mehr in mehreren Blöcken feiern zu müssen, klang dabei durch. „Nun können wir uns wie in früheren Zeiten freuen.“ Wie die Abiturienten Teile der Pandemie empfanden, beschrieb deren Sprecherin Seyman Güler so: „Der Distanzunterricht war manchmal wie ein Hörbuch.“

Als Champion an Spontaneität erwies sich Jan Biller. Dass er für einen Gesangs-Auftritt mit dem Stück „Stand by me“ einspringen musste, erfuhr er erst drei Stunden vor der Abiturfeier. Den Mut belohnten die Mitschüler mit starkem Applaus. Zuvor waren sie der Aufforderung nach Standing Ovations für die Lehrerschaft doch etwas zögerlicher nachgekommen. HANS KÜRZL