Abschiedsgottesdienst mit Petrus Wohlwollen und der Wetter-App

Scheidender Pfarrer feiert Nachprimiz

Donnergrollen, Regenschauer – kein Grund, den Abschiedsgottesdienst für Georg Böckl-Bichler vom Volksfestplatz in die Pfarrkirche St.Peter und Paul zu verlegen. Schon gar nicht für den Geistlichen selbst: „Wer mit Böckl-Bichler Freiluft-Gottesdienst feiert, muss mit Regen rechnen.“

Olching - Es war ein Hinweis darauf, dass dies in diesem Jahr bereits zweimal der Fall war. „Aber es ist immer noch alles gut ausgegangen“, fügte er schnell hinzu. Auch die geschätzten 300 Gläubigen hatten sich von den unsicheren Wetterverhältnissen nicht abhalten lassen, den Gottesdienst zu besuchen. Letztendlich konnten die sich sowohl auf den guten Draht zu Petrus als auch auf die Wetter-App von Pfarrer Josef Steindlmüller verlassen: „Die sagt mir, dass wir noch Sonnenschein bekommen werden.“

So fand die Nachprimiz für Böckl-Bichler ein trockenes Ende. Gleichzeitig war es ein würdiger Ausklang seiner zwei Jahre in Olching und Esting. Unter Nachprimiz versteht man etwa den ersten Gottesdienst, den ein Priester nach seiner Weihe an seiner bisherigen Wirkungsstätte feiert. Böckl-Bichler wird ab September eine Stelle als Kaplan in Wasserburg übernehmen. Zuvor wird er in Olching für die nächsten zwei Wochen noch einmal als Urlaubsvertretung einspringen.

Für Pfarrer Steindlmüller war auch dies ein Anlass, das Engagement Böckl-Bichlers hervorzuheben. Der habe in den rund zwei Jahren in Olching nachhaltig sowie mit Geschick und Gespür für die Menschen gewirkt. Zwei Talente des scheidenden Geistlichen hob Pfarrer Steindlmüller hervor: Die sprachliche Begabung bei den Predigten und die musikalische Begeisterung für die Musikkombo bei den Ministranten. „Für Deine gute Art ein herzliches Vergelt’s Gott“, dankte Steindlmüller.

Böckl-Bichler hatte in seiner Predigt von der Neugier auf den neuen Ort und die Menschen berichtet, die er 2019 bei seinem Amtsantritt im Pfarrverband Olching-Esting empfunden habe. „Mit der Zeit habe ich eine gute Bandbreite an christlichem Tun erlebt“, gab Böckl-Bichler die anerkennenden Worte zurück. Vor allem habe er geschätzt, wenn er bei persönlichen Anlässen wie Taufen oder Beerdigungen Christus auf eine ganz nahe Weise begegnet sei.

