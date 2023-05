60 Jahre Partnerschaft mit Feurs: Als die Franzosen zum ersten Mal anreisten

Von: Kathrin Böhmer

Der Bus war schon einmal weiß-blau: Ankunft der ersten Gäste aus Feurs 1963 in Olching. Am Tag darauf wurde die Verschwisterungsurkunde unterzeichnet. © Stadt Olching

Vor etwa 60 Jahren unterzeichneten Bundeskanzler Konrad Adenauer und Frankreichs Präsident Charles de Gaulle den Elysée-Vertrag. Das Auswirkungen auch in Olching.

Olching/Feurs - Der Vertrag sollte den Frieden zwischen den einst verfeindeten Nachbarstaaten endgültig besiegeln. Im gleichen Jahr begann auch die Partnerschaft zwischen Olching und Feurs: Aus dem Bund auf Papier wurde längst gelebte Freundschaft. Und die wird nun gefeiert.

Olching – „Der Stadtrat von Feurs (Loire) und der Gemeinderat von Olching (Bayern) beschließen am heutigen Tage die Verschwisterung ihrer Gemeinden.“ So beginnt die Urkunde der Partnerschaft zwischen Olching und Feurs, welche die Bürgermeister Mathias Duschl und sein französischer Amtskollege am 3. August 1963 unterzeichneten. Es war ein halbes Jahr nach dem Friedensvertrag zwischen Deutschland und Frankreich im Pariser Elysée-Palast, der als Meilenstein in der Geschichte der bilateralen Beziehungen gilt. In Olching wurde das Verschwisterungsdokument in der Turnhalle an der Heckenstraße unterschrieben. Die Örtlichkeit war weniger pompös, die Intention aber dieselbe: ein klares Signal in Richtung Freundschaft. Und die hält inzwischen seit 60 Jahren. In den kommenden Tagen steht deshalb ein buntes Programm in Olching an.

Immer wieder gab es Besuche und Gegenbesuche, Schüleraustausch, ein Maibaum wurde nach Frankreich gekarrt und die Feuerwehren lernen und profitieren voneinander (siehe Kasten). Freundschaften zwischen Familien begleiten mittlerweile schon Generationen.

Genau darum ging es damals. Nach dem Zweiten Weltkrieg und der Erbfeindschaft zwischen den Nachbarstaaten sollte endlich Frieden einkehren – dauerhaft. Olching und Feurs sind da ein Beispiel im Kleinen gewesen. Doch die zarten Bande, die man in Kommunen knüpfte, sollten zu starken Netzwerken werden, die den Frieden in Europa zumindest für eine lange Zeit sicherten.

An diesem Mittwoch reisen die französischen Freunde ein weiteres Mal in ihre Partnerstadt, zum ersten Mal nach Corona. Damit die Kommunikation nicht an der Sprachbarriere scheitert, werden staatlich geprüften Übersetzer/Dolmetscher am Fremdspracheninstitut der Landeshauptstadt München (FIM) dabei sein. Beim bayerischen Abend in der Braumanufaktur Olching (OBM) am Samstag werden Schüler des Gymnasiums bei Tischgesprächen helfen.

Los geht das offizielle Programm am Donnerstag, 18. Mai, um 10 Uhr mit einem offiziellen Festakt in der Kulturwerkstatt am Olchinger Mühlbach, zu dem auch alle Bürger eingeladen sind. Neben Ansprachen von Bürgermeisterin Marianne Darfeuille und Bürgermeister Andreas Magg wird es die Gelegenheit geben, mit den Gästen aus Feurs ins Gespräch zu kommen und gemeinsam auf den 60. Geburtstag anzustoßen. Außerdem wird eine Ausstellung von Harald Reiter zu besichtigen sein.

Bürgermeister Andreas Magg (SPD) freut sich schon auf das Wiedersehen. „Das Besondere zwischen Feurs und Olching ist, dass aus der Partnerschaft auf dem Papier in den vergangenen 60 Jahren echte Bande der Freundschaft geworden sind, die Menschen in unseren beiden Städten miteinander verbinden – Sportler, Musiker, Vereine, unsere Gewerbeverbände, unsere Schulen und Feuerwehren.“

Während ihres Besuchs wird die Delegation, der neben der Bürgermeisterin, Stadträte, Mitarbeiter der Stadtverwaltung sowie hochrangige Vertreter der Stadtgesellschaft von Feurs angehören, unter anderem die neue Grundschule Graßlfing besichtigen. Hier wurde anlässlich der 60-jährigen Partnerschaft ein Baum gepflanzt. Zudem stehen Besichtigungen und Führungen in München, Augsburg und im Legoland auf dem Programm.

Hohe Ehre für Feuerwehrkommandanten aus Feurs

Anlässlich der 60-jährigen Städtepartnerschaft zwischen Olching und Feurs war kürzlich bereits eine Abordnung der Feuerwehr von Feurs zu Gast bei der Fahrzeugweihe der Olchinger Wehr. Dem Kommandanten, Capitaine François Perrot, wurde eine besondere Ehre zu Teil: Ihm wurde durch Kreisbrandrat Christoph Gasteiger die Medaille des Deutschen Feuerwehrverbands für internationale Zusammenarbeit in Bronze verliehen.



François Perrot ist seit 1996 Leiter des Feuerwehr- und Rettungszentrums von Feurs. Neben den hierfür originären Aufgaben kümmert sich Perrot um den regelmäßigen Austausch mit der Freiwilligen Feuerwehr Olching. So wurden unter seiner Führung die bisherige Kommunikation unter den Feuerwehren intensiviert und auch die regelmäßigen Besuche untereinander fortgeführt. Von dem fachlichen Erfahrungsaustausch konnten und können beide Feuerwehren lernen und profitieren, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Auch der interkulturelle Dialog sei durch die Kooperation gestärkt worden. gar

