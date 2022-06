Als Volksfest-Bedienung lebt sie ein halbes Jahr im Wohnwagen

Von: Peter Loder

Teilen

Ganz entspannt: Bedienung Jelena Beyer mag ihre Arbeit, auch wenn sie deshalb ihre Familie eine lange Zeit nicht sehen kann. © WEBER

Jelena Beyer ist 54 Jahre alt, glücklich verheiratet und Mutter von drei Kindern.

Olching – Doch jedes Jahr zwischen April und September verlässt sie ihre vertraute Umgebung im württembergischen Böblingen, lebt ein halbes Jahr im Wohnwagen und hat in dieser Zeit eine neue Familie. Diese heißt dann Widmann, bewirtschaftet Bierzelte, stammt eigentlich aus Marzling bei Freising, zieht aber während der Volksfestsaison von Stadt zu Stadt.

Mit im Schlepptau ein ganzer Tross von Bedienungen, die zur festen Stammbelegschaft zählen.

Jelena Beyer ist seit fünf Jahren dabei. Das Maßkrug schleppen hat sie in Österreich gelernt. „Dann war ich 15 Jahre lang Hausfrau. Jetzt sind die Kinder groß und ich muss mal wieder raus aus dem Trott.“ Als sie bei den Cannstatter Wasen, dem neben der Wiesn größten Rummelplatz Deutschlands, wieder ins Geschäft einstieg, wurde ihr die Wirtsfamilie Widmann empfohlen.

Ehemann Gerald hat Verständnis dafür, dass er seitdem ein paar Monate allein daheim den Haushalt schmeißen muss. Er besucht seine Gattin und schickt regelmäßig Fotos vom sauberen Zuhause oder den Rosen im Garten. Auf dem Olchinger Volksfest wird es einen besonderen Gast geben: Die älteste Tochter hat sich angekündigt und will den Schwiegersohn in spe vorstellen.

In den Anfangsjahren bei den Widmanns hatte Jelena noch in einem Campingzelt übernachtet. „Dann habe ich gespart und mir den Wohnwagen zugelegt.“ Den hat sie heuer hinterhalb vom Bierzelt und gleich neben dem „Büro“ von Volksfestreferent Andreas Hörl aufgestellt (die Dienststelle ist eine Holzbude vom Christkindlmarkt).

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Beyer ist heuer zum vierten Mal in Olching. Vor Dienstbeginn bummelt sie durch die Hauptstraße. und verweilt in einem Straßencafé. Ihr Lieblingsplatz ist der Vogelpark gleich neben dem Volksfestplatz. Danach beginnt ihr mehr als acht Stunden dauernder Knochenjob im Bierzelt. Sie balanciert Tabletts mit Hendl durch die engen Gänge und schleppt Getränke. „14 Krüge für eine Tour sind mein Rekord“, sagt die 54-Jährige nicht ohne Stolz. Da braucht es eine gewisse Technik und Kraft. Inklusive flüssigem Inhalt sind es knapp 30 Kilogramm, die die Bedienungen auf den Händen tragen. „Das ist körperlich schon anstrengend, aber es tut auch gut.“ Weshalb Jelena ihre Bierzelt-Runden als zusätzliches Fitnessprogramm dreht. „Ich laufe in der Freizeit ohnehin viel. So wird das auch noch bezahlt.“

Apropos Geld: Der Olchinger Bierpreis in Höhe von 9,60 Euro „ist für uns Bedienungen ein dankbarer Betrag“. Weil die Gäste „nicht geizig sind und unsere Arbeit schätzen“ runden die meisten nicht nur auf, sondern legen noch ein paar Münzen drauf.

Das zur Dienstkleidung gehörende Dirndl (beziehungsweise die Lederhosen) kann übrigens von der Steuer abgesetzt werden. Mit ihrer Volksfest-Familie, „bei der ich mich jeden Sommer so richtig wohl fühle“, zieht Jelena Beyer nächste Woche dann weiter. Vilsbiburg, Zwiesel, Weißenburg und Gunzenhausen sind die nächsten Stationen. Und zwischendurch wird sie mal kurz zuhause vorbeischauen, bei ihrer echten Familie.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.