Am Kleinen OIchinger See soll ein Solarpark entstehen

In Olching könnte ein Solarpark entstehen. © Beispielfoto: DPA

Der erste Schritt hin zu einem Solarpark am Kleinen Olchinger See ist getan.

Olching – In der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses sprachen sich dessen Mitglieder einstimmig für die Aufstellung eines Bebauungsplanes aus. Gleichzeitig wurde die Stadtverwaltung beauftragt, die in Frage kommenden Flächen zu bewerten und deren Eignung zu prüfen.

Bei der Bewertung soll ein Kriterienkatalog helfen. Er ist in geeignete Flächen wie Grün- und Ackerflächen sowie ungeeignete Flächen, wie Naturschutzgebiete, unterteilt. Grundsätzlich wird die Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage (FFPV) befürwortet. „Im Sinne der Energiewende“ hieß es. Daher wolle man dem schon Rechnung tragen, dass die Anfragen nach solchen Anlagen steigen werden. Auch die örtlichen Stadtwerke sind aus diesem Grund in die Überlegungen des Eigentümers eingebunden.

Drei Flächen

Der Kriterienkatalog wird bereits bei den drei Flächen zum Tragen kommen, auf denen die Stadt eine FFPV errichten möchte. Am geeignetsten erscheint laut Verwaltung eine Fläche, die sich innerhalb eines 200-Meter-Korridors entlang eines übergeordneten Schienenweges befindet. Eine Auffassung, die im Ausschuss auch von der Mehrheit der Mitglieder geteilt wurde.

Etwas skeptischer sieht man die beiden anderen Alternativen. Denn sie liegen im Überschwemmungsgebiet. Bei einer Fläche wertete es die Stadtverwaltung in der Sitzungsvorlage als negativ, dass sich Teilbereiche in der Hochwassergefahrenfläche HQ100 (hundertjähriges Hochwasser) oder sogar in Bereichen mit extremer Hochwassergefahr befinden.

„Dennoch werden alle drei Flächen unabhängig voneinander untersucht“, teilte Bauamtsleiter Markus Brunnhuber mit. Dies geschehe, um Planungssicherheit zu bekommen, in welche Richtung man sich am Ende des Tages bewegen werde.

Auf Nachfrage des Tagblatts erklärte Brunnhuber noch, dass man auch rein optisch das Möglichste tun werde, um das Landschaftsbild so wenig wie möglich zu beeinträchtigen. So könnten Eingrünungen der Fläche mit FFPV-Anlagen in Frage kommen. Vom Grundsatz her war sich der Stadtentwicklungsausschuss darüber einig, dass letztendlich der Eigentümer über die Art der Aufstellung entscheide. „Wir als Stadt sollten uns da möglichst wenig einmischen“, sagte Bürgermeister Andreas Magg (SPD).

Tiere und Pflanzen?

Allerdings riet Ulrike Girtner (ÖDP) dazu, darauf zu achten, welche Bestände an Tieren und Pflanzen vorhanden seien. „Auch landwirtschaftlich wertvolle Flächen müssen unbedingt geschont werden“, sagte Girtner.

Der empfehlende Beschluss des Ausschusses wird in der Stadtratssitzung am 23. Juni beschließend behandelt. Dann aber wird es noch eine Weile dauern, bis der Eigentümer seine FFPV-Anlage aufstellen kann. Olchings Bauamtsleiter Brunnhuber teilte mit, dass es etwa neun bis zwölf Monate brauchen werde, bis alles abgeschlossen sei.

