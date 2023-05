Radfahrer trifft auf Spaziergänger: Rentner rastet aus und attackiert Mutter

Von: Kathrin Böhmer

Ein älterer Herr ist am Olchinger See ausgerastet. Offenbar fühlte er sich an einer engen Stelle von einem jungen Radler gestört.

Olching - Der Spaziergang am Olchinger See hatte zumindest für zwei Menschen am Samstag keine entspannende Wirkung. Wie die Polizei berichtet, kam es am Nachmittag zu einer ziemlich heftigen Szene.

Eine 45-jährige Gröbenzellerin war zusammen mit ihrem Sohn unterwegs und fuhr mit dem Rad rund um den Olchinger See. Offenbar kam es an einer schmalen Stelle des Weges, parallel zur Neufeldstraße, dann so, dass sich ein älterer Herr, der mit seiner Frau unterwegs war, gestört fühlte. Jedenfalls beschimpfte der Rentner den Sohn der Gröbenzellerin.

Als die Mutter sich entschuldigen wollte, eskalierte die Situation. Der ältere Herr schubste die Frau, sie prallte mit der Schulter gegen einen Zaun. Hierbei erlitt sie Schürfwunden am linken Oberarm.

Die Polizei sucht nun den Mann. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bei der Olchinger Inspektion unter Telefon (08142)2930.