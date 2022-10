Anzahl der Parkplätze bleibt gleich – auch in Bahnhofsnähe

Von: Andreas Schwarzbauer

Der Stadtentwicklungsausschuss will für Bauvorhaben in S-Bahn-Nähe nicht weniger Parkplätze vorschreiben. Andreas Teichmann (FDP) hatte angeregt, die Stellplatzsatzung aufgrund neuer gesetzlicher Regelungen zu überarbeiten.

Olching – Die Stadtverwaltung hatte einen Antrag der Grünen von 2020 aufgegriffen. Darin hatte die Fraktion vorgeschlagen, dass Bauherren die Zahl der Stellplätze bei einer zentralen Lage und einer guten ÖPNV-Anbindung reduzieren dürfen. Tomas Bauer (CSU) hielt davon in der jüngsten Sitzung gar nichts. Er sprach von einer „Bevormundung unter dem Deckmantel der Ökologie“. „Es gibt einige Stadträte – auch bei den Grünen – die in S-Bahn-Nähe wohnen und trotzdem mehrere Autos haben.“ Man könne nicht einen Weg für andere vorgeben, den man selbst nicht gehen wolle. Bauer glaubte zudem, dass die Bewohner bei zu wenigen Stellplätzen nicht auf ein Auto verzichten, sondern stattdessen an der Straße parken würden.

Ewald Zachmann (FWO) meinte dazu, dass man durchaus darüber nachdenken könne, Parkautomaten aufzustellen, um Parker auf öffentlichen Grund zur Kasse zu bitten. In München werde dies vielerorts bereits gemacht. Hans Bieniek (CSU) lehnte dies ab. Nur zugelassene Fahrzeuge dürften auf öffentlichen Flächen abgestellt werden. Und für diese hätten die Eigentümer bereits in Form der Kfz-Steuer bezahlt. Einig waren sich die beiden allerdings, dass sie die Stellplatzsatzung nicht grundsätzlich ändern, sondern nur an die neuen Gesetze anpassen wollten.

Das sah nur Ulrike Girtner (ÖDP) anders. Sie meinte, mit einer Reduzierung der Stellplätze würde Olching der gesellschaftlichen Entwicklung folgen. „Viele verzichten inzwischen bewusst auf ein Auto, und wir wollen das uralte Zeug einfach weiterschreiben“, kritisierte sie. Das wollte Bauer nicht auf sich sitzen lassen und entgegnete: „Die Zahlen zeigen, dass die Anzahl der Autos in keinster Weise zurückgegangen ist.“

Bürgermeister Andreas Magg (SPD) sah ein anderes Argument, die vorgeschriebenen Stellplätze zu reduzieren. „Sie kosten Geld und stehen bezahlbarem Wohnen entgegen.“ Allerdings könne der Stadtrat für konkrete Projekte auch Ausnahmen zulassen. Daher plädierte er auch dafür, die aktuelle Regelung nur anzupassen.

Das beschloss das Gremium dann gegen die Stimme von Girtner auch. Allerdings nahm es eine Anregung von Fritz Botzenhardt (SPD) auf. Er meinte, dass die Stadt darauf achten müsse, dass Bauherren nicht nur auf dem Papier, sondern tatsächlich nutzbare Stellplätze schaffen. So seien beispielsweise Duplexgaragen für SUVs zu klein. san

