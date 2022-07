Attacke mit kaputter Flasche: Opfer sagt per Video-Chat aus

Von: Angela Walser

Ein Ivorer muss sich vor Gericht verantworten. © Beispielfoto: dpa

Im Prozess um einen versuchten Mord in einer Olchinger Arbeiterunterkunft, hat das Opfer die brutale Attacke mit einem abgebrochenen Flaschenhals geschildert. Ein betrunkener Ivorer (48) war an einem Septemberabend 2021 auf einen polnischen Mitbewohner (50) losgegangen und hatte ihn schwer verletzt.

Olching/München – Per Videoübertragung war der Pole aus der Heimat in den Sitzungssaal am Münchner Landgericht II zugeschaltet. Die Vernehmung gestaltete sich schwierig, weil der 50-Jährige – vermutlich vor Aufregung – fast nie die vom Dolmetscher übersetzen Fragen des Gerichts abwartete, dafür aber viel, viel redete.

Partisanen-Angriff

Die Attacke verglich er mit einem Partisanen-Angriff. Der Schlag mit dem Flaschenhals sei völlig unverhofft gekommen. „Es war ein Durcheinander“, erinnerte sich der Pole. Hätte er nur irgendetwas gemerkt, hätte er sich wehren können. „Ich bin ein ehemaliger Boxer, wenn ich wollte, hätte ich ihn erledigen können“, sagte er.

Doch niemand warnte ihn, alles ging blitzschnell. Der Pole hatte den Ivorer gut eine Stunde zuvor in der Küche in eine Ecke gedrängt und ihm geraten, ihn mit seiner provozierenden Art in Ruhe zu lassen. Das muss ihm der 48-Jährige übel genommen haben. Er verkroch sich zunächst in ein Zimmer.

Hinterrücks

Die Anderen, die sich zum Grillen im Garten zusammengefunden hatten, glaubten, dass er seinen Rausch ausschlafen würde. Doch dann schoss er hinterrücks heran und schlug dem Polen den Flaschenhals ins linke Auge. Der Mann sprang auf rannte los, kassierte aber zwei weitere Schläge, bevor die Mitbewohner den Ivorer stoppen konnten.

Vor Gericht zeigte er seine Narben rund um das Auge. Die Sehkraft habe nachgelassen, was ihn in seinem Beruf als Fliesenleger deutlich beeinträchtige. Außerdem plage ihn im Narbenbereich ein Taubheitsgefühl. Der Angeklagte hat über seinen Verteidiger eine Erklärung abgelegt, wonach er den Tatvorwurf einräumt. Allerdings wollte er seinen Mitbewohner nicht töten, sagte er. Dagegen sprechen allerdings die beiden Schläge im Nachgang, die den Polen im Kopf- und Halsbereich trafen. Unklar blieb, ob der Ivorer sein Opfer kurz vor dem ersten Schlag noch als Schlampe beschimpft hatte. „Ich kann mich an nichts erinnern“, sagte der Pole. Der Prozess dauert an.

