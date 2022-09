Grüne auf brenzliger Mission in Sachen Feuerwehr unterwegs

Von: Kathrin Böhmer

Beim Sommerpressegespräch: Heide Kuckelkorn (v.l.), Ingrid Jaschke und Christiane Hillebrand. © WEBER

Die Olchinger Grünen haben zum Sommerpressegespräch eingeladen. Neben den Themen Mobilität, Fahrradsicherheit und ökologisches Bauen, die Stadträtin Heide Kuckelkorn präsentierte, ging es um das derzeit brenzligste Anliegen: die Feuerwehr. Die Grünen sind da in einer schwierigen Mission unterwegs.

Olching – Sie positionierten sich in vergangenen Sitzungen klar: Die Feuerwehr soll unter Bedingungen arbeiten können, die keine Gefahr für Leib und Leben darstellen, und die die Arbeit der Ehrenamtlichen würdigen – aber zu finanziell verträglichen Konditionen. Vor allem hinsichtlich der angespannten Haushaltslage nach den bereits großen Bau-Projekten (Großer Berg, Grundschule Graßlfing) in den vergangenen Jahren.

Das Gutachten

Deshalb ist die Fraktion dafür, alle weiteren Planungen für die neuen beziehungsweise umgebauten Feuerwehrhäuser in Olching und Graßlfing vom Gutachten abhängig zu machen, das dieser Tage fertig geworden ist. „Wieso hätte man da jetzt kurz vorher so etwas Entscheidendes beschließen sollen?“, erklärt Grünen-Chefin Ingrid Jaschke. Im Falle der Olchinger Wehr war diese Mission zumindest schon einmal erfolgreich, immerhin gibt es im Stadtrat weitere Kritiker, nicht zuletzt Karl Haschke (SPD). „Auch andere Fraktionen haben die Reißleine gezogen“, so Jaschke.

Sie betonte: „Wir wollen weder die Feuerwehr Olching auflösen, noch die Feuerwehr Graßlfing.“ Allerdings könne man sich vorstellen, dass etwa Graßlfing und Geiselbullach fusionieren.

Das Olchinger Feuerwehrhaus

Das neue Olchinger Feuerwehrhaus an der Johann-G.-Gutenbergstraße wird aktuell auf 16 Millionen Euro Baukosten geschätzt. „Da muss man schon schlucken“, erklärt Jaschke. Kommandant (und FWO-Stadtratsmitglied) Josef Gigl wiederhole zwar immer wieder, dass alles im Rahmen sei („Kein Luxus“). Aber über das Raumprogramm sei nie wirklich diskutiert worden. „Ich habe meine Zweifel, dass die Olchinger Feuerwehr jetzt 16 Tore braucht“, sagte Jaschke.

Vor allem, weil die in Aussicht gestellte Förderung nur zwölf Tore abdecke. Jaschke schlägt vor, eine sparsamere Nutzung zu prüfen. Zum Beispiel den Raum mit der Werkstattgrube auch als Abstellmöglichkeit zu nutzen. Das werde häufig gemacht. „Und dann sind da noch zwei Tore, wo ich gar nicht weiß, was da überhaupt sein soll.“ Darüber müsse man reden.

Ein fünftes Haus?

Das Ergebnis der Fortschreibung des Feuerwehrbedarfplans steht mittlerweile fest, wurde aber noch nicht öffentlich besprochen. Marina Freudenstein, ebenfalls Grüne, hatte aber in einer Sitzung angedeutet, was eigentlich wäre, wenn man noch ein fünftes Feuerwehrhaus bauen müsste, um das ganze Stadtgebiet abdecken zu können. Auch der federführende Kommandant Josef Gigl hatte damals nebulöse Aussagen getätigt, die eine böse Überraschung erwarten ließen. „Was man so hört, ist da Sprengstoff drin“, bestätigt Jaschke bei dem Pressegespräch, als das Ergebnis noch nicht offiziell vorlag. Im nächsten Hauptausschuss soll über das Raumprogramm entschieden werden.

Die Grünen-Fraktionsvorsitzende betont, dass ihre Partei sich einen externen Gutachter gewünscht hätte, was der Mehrheit im Stadtrat aber nicht zusagte. Nun wurde der Bedarfsplan intern erstellt. „Da wird es leicht, die Dinge als Gott gegeben darzustellen.“ Immerhin: An gewissen Grundsätzen dürfte nicht zu rütteln sein. Jaschke wünscht sich, dass man Fehler aus der Vergangenheit nicht wiederholt. Stichwort Feuerwehrhaus Geiselbullach, das eigentlich in Graßlfing steht. Laut Jaschke ist es „deutlich großzügig“ dimensioniert. „Und es ist ein offenes Geheimnis, dass im Stadtrat bedauert wird, damals die Hand gehoben zu haben.“

Hier wird es für Radler gefährlich

Grünen-Stadtratsmitglied Heide Kuckelkorn hatte lobende Worte hinsichtlich Mobilität und neuer Buslinien. In Sachen Radverkehr müsse aber nachgebessert werden. Die Grünen pochen auf Tempo 30 an der viel befahrenen Brucker und der Roggensteiner Straße, was auch die Anwohner in Sachen Lärm entlasten und die Sicherheit verbessern würde.



Gleicher Vorschlag, andere Stelle: Als Gefahrenpunkt gilt der Bereich Neu-Estinger-/Olchinger Straße nahe des kleinen Kreisverkehrs (Lacherbauer) an der Dachauer Straße. „Hier müssen die Fahrradfahrer auf die Straße einfädeln, und das ist schwierig“, erklärt Kuckelkorn. Eine Idee wäre auch, einen Teil der Parkplätze mit Parkverbot zu belegen, dass mehr Platz sei. Seit langem ist die Überquerung der Neu-Estinger Straße auf dem Schirm, dort, wo man vom Spazierweg entlang des Kanals zum Volksfestplatz geht. Vergeblich sei hier eine Ampel gefordert worden, so Grünen-Chefin Ingrid Jaschke. Nur eine Tempo-30-Regel bei Veranstaltungen sei verhängt worden. Nun komme aber Bewegung in die Sache, weil der Arbeitskreis Verkehr vom Energieforum sich dafür einsetze, eine getrennte Querung für Radfahrer zu schaffen.

