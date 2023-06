Auf den Spuren der SPD-Legende Albert Roßhaupter

Teilen

Scherenschnitt Roßhaupters an dem Platz in Olching mit Bürgermeister Andreas Magg (r.) und Bauamtsleiter Markus Brunnhuber. © Weber (Archiv)

Der SPD-Politiker und NS-Regime-Gegner Albert Roßhaupter gilt als prominentester Bürger Olchings. Trotzdem wäre mehr Erinnerungsarbeit möglich, findet ein Historiker.

Olching – Ein Platz ist nach Albert Roßhaupter benannt, an dem auch an ihn erinnert wird. Für den Olchinger Hobby-Historiker Georg Gebhard könnte es aber noch etwas mehr der Ehr’ sein, besonders heuer. In einem Beitrag beleuchtet er die Geschichte – die Olchinger kommen dabei nicht so gut weg.

Eigentlich hat die Stadt ihrem wahrscheinlich prominentesten ehemaligen Bürger schon Ehre erwiesen. Nach Albert Roßhaupter ist ein Platz benannt, der später durch eine Installation und erklärende Texte aufgewertet wurde. Dennoch hätte man gerade in diesen Tagen, in denen sich die „Machtergreifung“ der Nationalsozialisten zum 90. Mal jährt, den sozialdemokratischen Politiker wieder würdigen können, findet der Olchinger Hobby-Historiker Georg Gebhard.

Am Grundgesetz mitgewirkt

Denn schließlich war es Roßhaupter, der am 29. April 1933 im bayerischen Landtag begründete, warum seine Fraktion gegen das Landes-Ermächtigungsgesetz für die Staatsregierung stimmte. In den „Brucker Blättern“ des Historischen Vereins hat er auch darum ausführlich an den ehemaligen Lackierer erinnert, der es bis zum Stellvertretenden Ministerpräsidenten brachte und am Grundgesetz der Bundesrepublik mitwirkte.

Gegen das Ermächtigungsgesetz

Im Rahmen der „Gleichschaltung“ wurden im Frühjahr 1933 die Länder des Deutschen Reiches auf Kurs gebracht. Sämtliche Parlamente wurden aufgelöst und entsprechend des jeweiligen Resultats der letzten Reichstagswahl neu besetzt. In Bayern reichte es zwar für keine absolute Nazi-Mehrheit, aber die neuen Machthaber hatten in den eingeschüchterten bürgerlichen Parteien keinen Gegner mehr, wie sich bei der Abstimmung über das bayerische Ermächtigungsgesetz zeigte. Das sollte wie schon in Berlin Verfassungsrechte für vier Jahre außer Kraft setzen und der Regierung erlauben, Gesetze ohne den Landtag zu beschließen.

Nur die SPD war wie zuvor schon im Reichstag, wo deren Führer Otto Wels die praktisch letzte oppositionelle Rede bis nach dem Krieg halten konnte, dagegen. In München war es der damalige Fraktionsvorsitzende Roßhaupter, der mit etwas anderen Akzenten das Nein der Sozialdemokraten begründete. In der derzeitigen „furchtbaren Lage von Volk und Reich“ sei es zwar nicht Aufgabe der SPD, „die Regierungsarbeit durch kleinliche Nörgelei zu erschweren“. Aber auch Sozialdemokraten, die sich als Kriegsteilnehmer oder „Vorkämpfer gegen den Bolschewismus“ ausgezeichnet hätten, säßen heute in Schutzhaft.

Und seine Partei könne man zwar mit Zwangsgewalt vorübergehend unterdrücken, aber nicht erwarten, dass deren Anhänger „feige ihre Fahne verraten“. Man werde dem Gesetz nicht zustimmen, erklärte Roßhaupter, worauf das Sitzungsprotokoll den Zuruf „Ist auch nicht nötig“ aus der NSDAP-Fraktion vermerkt.

Geradeso einer Hinrichtung entgangen

Der neue Landtagspräsident Hermann Esser ließ anschließend wissen, dass er die Rede des SPD-Mannes „mit Absicht nicht unterbrochen“ habe, weil die geäußerte Kritik „nicht erheblich und von keinerlei Bedeutung“ sei. Die Sozis sollten froh sein über Maßnahmen wie die Schutzhaft, sonst wären sie längst vom Zorn des Volkes hinweggefegt worden.

Aber den standfesten Sozialdemokraten ereilte schließlich der Zorn der Machthaber. Zwei Monate später wurden sein Olchinger Haus an der Feldstraße durchsucht und drei anscheinend von Roßhaupter eigenhändig geschriebene Schriftstücke gefunden, die – so die Begründung für den Schutzhaftbefehl – wohl für ausländische Zeitungen gedacht seien, um gegen Deutschland Stimmung zu machen.

Roßhaupter kam erst 1934 wieder aus dem KZ, nach dem Attentat auf Hitler 1944 wurde er noch einmal für einige Monate in Dachau inhaftiert. Laut Gebhard hatte er „großes Glück, einer Hinrichtung zu entgehen“.

Ganz entspannt bei einer Tasse Kaffee: Eine seltene, ganz private Aufnahme von Albert Roßhaupter, der ein großer Naturfreund gewesen sein soll. © Stadtarchiv Olching

Auch diese, aus einer SPD-Festschrift von 1988 übernommene Vermutung ist eine von vielen, wenn es um Roßhaupters Leben geht. Seltsam blass blieb in den Biographien immer der private Roßhaupter. Er soll Zither gespielt haben und ein großer Naturfreund gewesen sein, zumindest war er Mitgründer des Bayerischen Landesverbandes der Naturfreunde. Warum und wann genau er nach Olching zog, irgendwann Anfang der 30er- Jahre, ist unbekannt.

Wohl kein enger Bezug zur Heimatgemeinde

Vermutlich hätten sich die Roßhaupters auch anderswo niedergelassen, hätten sie dort ein günstiges Stück Grund gefunden. Einen engeren Bezug zu seiner neuen Heimatgemeinde scheint er jedenfalls nie gefunden zu haben. Gebhard führt dies auch auf eine „Nachbarschaft, welche die SPD ablehnte“ und „Denunzianten an allen Ecken“ im Dritten Reich zurück. Überall machten Sozialdemokraten damals die Erfahrung, dass scheinbar freundliche Mitbürger und gute Nachbarn unter dem neuen Regime nicht mehr grüßten oder die Straßenseite wechselten.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Roßhaupter soll sich mehr und mehr zurückgezogen haben, fand andererseits aber nach dem Tod seiner Frau Anna 1939, nach 39 Jahren Ehe, schon bald wieder eine neue Lebensgefährtin. Acht Monate später heiratete er die Münchnerin Elisabeth Gößwein. Trotzdem gibt es zumindest einen Beleg dafür, dass sich der ehemals verfemte Sozi trotz seiner Erfahrungen für Olching eingesetzt hat: Auf wiederholte Bitten des damaligen Pfarrers organisierte der Arbeitsminister Roßhaupter 1946 den Guss neuer Glocken für die Kirche. Erst seine allerletzten Jahre waren überschattet von einem schweren Leiden, möglicherweise einer Krebserkrankung. Er starb im Alter von 71 Jahren im Dezember 1949 in seinem Haus in Olching.

Roßhaupter als Ehrenbürger?

Der 74-jährige Gebhard, der seit Langem über Themen aus der Lokal- und Regionalgeschichte forscht und schreibt, hat auch eine Art persönlichen Bezug zu dem Mann, der vor 90 Jahren die Nazis herausforderte. Sein Opa war in derselben Eisenbahner- und Postler-Gewerkschaft, der Onkel seiner Frau war ein Freund Roßhaupters in der Olchinger SPD. Vielleicht auch darum würde er sich ein „ehrliches Bekenntnis der Stadt zu ihrem großen Bürger“ wünschen, wie er dem Tagblatt sagte: nämlich die postume Verleihung der Ehrenbürgerschaft.

Steile Karriere

Roßhaupter war ein Kleinbauernsohn aus der Oberpfalz, der in München als einfacher Arbeiter schon 1907 in den Landtag gewählt wurde. Der gelernte Lackierer, der später einen Brotberuf als Zeitungsredakteur in Nürnberg und Augsburg hatte. Der kurzfristige Minister für militärische Angelegenheiten in der ersten republikanischen Regierung von Kurt Eisner 1919.



Schließlich der 1945 reaktivierte Politiker, der zwei Jahre lang als bayerischer Minister für Arbeit und Soziales sowie als Stellvertretender Ministerpräsident amtierte und schließlich noch 1948 in den Parlamentarischen Rat nachrückte, der das westdeutsche Grundgesetz ausarbeitete. op

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.