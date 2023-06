Aus einer Büroliebe wurden 60 glückliche Ehejahre

„Wir fühlen uns sehr wohl“: Barbara und Hans Georg Bieniek in ihrem Garten in Neu-Esting. © /REPRO: Peter WEBER

Im Büro lernten sich Barbara und Hans Georg Bieniek kennen. Nun feiert das Paar seine Diamantene Hochzeit.

Esting – Auf ihr Aufeinandertreffen in der Arbeit folgte 1963 die Hochzeit. Geheiratet wurde in Celle bei Hannover, da dort die Verwandtschaft von Hans Georg lebt. „Es war ein wirklich schönes Fest. Wir haben mit Freunden und vor allem Familie gefeiert, das waren viele Leute“, erinnert sich Barbara Bieniek.

Nach der Geburt der Kinder suchte das Paar nach einer größeren Wohnung. In Olching wurden sie 1974 fündig, 1991 folgte der Umzug in ein Haus in Neu-Esting. In diesem leben die beiden heute noch. „Wir fühlen uns in Neu-Esting sehr wohl“, sagt die 82-Jährige.

Der 86-Jährige Hans Georg Bieniek war in München bei Siemens tätig. Sie arbeitete am Gymnasium in Olching.

Garten und Haus sind das große Hobby des Paares. „Es gibt immer viel zu tun und auch in unserer Gegend ist immer viel los. Das ist wirklich schön“, erzählt Barbara. Mit ihren Nachbarn gehen sie zum Kegeln. Früher unternahm das Ehepaar Fahrradtouren. So ging es beispielsweise von Gunzenhausen nach Passau durchs Altmühltal. Oder Tagestouren an den Ammersee oder ins Dachauer Hinterland.

Das Paar hat mittlerweile eine Enkeltochter sowie zwei Urenkelkinder, die in der Nähe wohnen. „Wir sitzen in Olching mittendrin, sodass die Familientreffen meist bei uns stattfinden“, sagt Barbara. Einmal jährlich geht es gemeinsam in den Urlaub. Ziele hierfür sind meist Osttirol oder Treffen bei Verwandten von Hans Georg in Nord- oder Süddeutschland.

Das Wichtigste in einer guten Ehe sei, dass man aufeinander Rücksicht nimmt. „Gemeinsam glücklich zu leben, fällt einem nicht schwer, wenn man es möchte und sich gern hat“, sagt die 82-Jährige. So gehen sie und ihr Ehemann bereits seit 60 Jahren glücklich durchs Leben. ANTONIA PLAMANN

