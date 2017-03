Bagger rammt Brücke

Ein auf einem Anhänger aufgeladener Bagger ist in Olching an einer Brücke hängen geblieben.

Olching - Ein Röhrmooser (51) fuhr am Montag um 10.45 Uhr mit einem Lkw samt Anhänger auf der B 471 von der Autobahn kommend in Richtung Fürstenfeldbruck. Auf dem Anhänger hatte er einen Bagger geladen. Da er offensichtlich die zulässige Gesamthöhe überschritten hatte, blieb er mit der Hydraulik des Baggers an der Brücke „Kapellenstraße“ hängen, wie die Polizei berichtet.

Dadurch wurde die Brücke und der Bagger leicht beschädigt. Herabfallende Betonbröckchen beschädigten außerdem den nachfolgenden Ford eines 52jährigen Langenneufnachers. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 6000 Euro. Die B471 musste nicht gesperrt werden