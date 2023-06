Bangen um Zukunft des beliebten Kiosks am Olchinger See - „Es ist schrecklich ohne euch“

Wird schmerzlich vermisst: Das Haus am See in Olching. © Facebookseite Haus am See

Das Haus am See in Olching ist ein beliebter Treffpunkt bei Badegästen und anderen im Sommer. Doch so wie es aussieht, wird es so schnell nicht mehr öffnen.

Olching – Das Haus am See ist ein sehr beliebter Anlaufpunkt. Der Kiosk mit Biergarten, der eigentlich schon ein wenig mehr ist, hat sich weit über die Stadt Olching hinaus einen Namen gemacht. Nicht nur Badegäste holen sich hier Pommes, Eis und Snacks. Manch einer kommt extra wegen des guten Essens, der erfrischenden Getränke und des Ambientes, das mit Hängematten, bunten Laternen und Sand ein echtes Urlaubsgefühl aufkommen lässt.

Immer wieder spielte eine Live-Band und machte den Ibiza-Flair perfekt.

Die Hoffnung ist: Anfang August geht es weiter

Doch in dieser Badesaison ist alles anders. Das Haus am See ist jetzt seit Monaten geschlossen. Der Vertrag von Pächter Martin Lipah ist Ende März ausgelaufen. Nun wird verhandelt, ob er weitermachen kann. Und das dauert offenbar. Mehrfach schon dachte Lipah, dass es wieder losgeht. Der Sommer hat natürlich längst Hochsaison. „Nach letzten Infos könnte ich Anfang August weitermachen“, sagt Lipah auf Tagblatt-Anfrage. Er bleibt aber weiter diskret, was die genauen Hintergründe sind.

Dass es für ihn sehr bitter ist, wenn sein liebevoll hergerichteter Kiosk gerade jetzt bei schönstem Wetter und Hochbetrieb am See zu ist, daraus macht er keinen Hehl. „Der wirtschaftliche Verlust ist erheblich“, sagt Lipah. Genaue Zahlen will er allerdings nicht nennen.

Die Gäste vermissen die Pommes - „Es ist schrecklich ohne euch“

Umso größer ist allerdings die Hoffnung, dass er zumindest noch die letzten Wochen in der Sommersaison mitnehmen kann. Immerhin stehen ja noch die Sommerferien vor der Tür.

Dass das Haus am See und die Pommes schmerzlich vermisst werden, kann man in den sozialen Netzwerken nachlesen. „Es ist schrecklich ohne euch“, schreibt jemand. Mancher nimmt es mit Humor: „Wir freuen uns auf Glühwein bei euch.“ Auf Facebook hält der Pächter seine Gäste auf Stand, wann möglicherweise wieder eröffnet wird. Spekulationen würden hingegen nicht helfen.