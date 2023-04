Bauarbeiter stirbt bei Unfall - Kripo ermittelt

Von: Thomas Steinhardt

Ein Heli war im Einsatz © mm

Auf einer Baustelle in Esting ist es am Freitag in der Früh zu einem fürchterlichen Unfall gekommen.

Olching - Der Unfall auf der Baustelle an der S-Bahn in Esting geschah um 8 Uhr in der Früh. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Bauarbeiter bei Kran-Arbeiten eingeklemmt. Der 60 Jahre alte Mann aus München erlag seinen schweren Verletzungen, wie ein Sprecher der Kripo auf Nachfrage bestätigte. Die Kriminalpolizei hat vor Ort die Ermittlungen aufgenommen. Im Einsatz war auch ein Rettungshubschrauber.

