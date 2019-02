15-Jähriger verzaubert Theaterpublikum

Matthias Löw aus Olching ist erst 15 Jahre alt – und hat sich schon so manchen Traum verwirklicht. Er arbeitet als Nachwuchsschauspieler.

Olching – Mittlerweile mehr auf der Bühne als vor der Kamera, weil er einfach zu groß wurde – nämlich 1,90 Meter. Und so ganz nebenbei zaubert er auch noch.

Matthias Löw tut etwas, wovon viele junge Leute träumen – er ist Schauspieler. Der 15-jährige Olchinger steht regelmäßig in München auf der Bühne. Dafür hat er seit dem vergangenen Sommer den größten Teil der Schulferien und viele Wochenenden geopfert. Die Schauspielerei macht dem Realschüler einfach Riesen-Spaß. Ehrensache, dass er auch in seiner Schule der Theatergruppe angehört. Trotzdem staunte seine Mutter, dass er bei den zeitintensiven Vorbereitungen auf das Stück „Bodybild“ am Münchner Kinder- und Jugendtheater Schauburg kein einziges Mal Unlust oder Ermüdungserscheinungen erkennen ließ. Sie zögerte zunächst, ihren Sohn bei der großen Produktion mitmachen zu lassen. Aber: Die Theaterpädagogin hat sie überredet.

Als Matthias Löw im Juni erfuhr, dass die Schauburg Darsteller zwischen 14 und 22 Jahren suchte, bewarb er sich per E-Mail, wurde gleich zum Vorsprechen und dann zum Kick-Off-Wochenende eingeladen. In dem Stück „Bodybild“ geht es um das Erwachsenwerden, um Körperlichkeit, um die Ängste und Nöte von Jugendlichen in der Welt von Reklametafeln, YouTube, Instagram und Snapchat. „Wir sprechen auch Tabuthemen an“, berichtet Löw. Das Stück, das die Jugendlichen mit Regisseur Daniel Pfluger und Autorin Julia Haenni erarbeitet haben, läuft seit Mitte Januar mit großem Erfolg. „Wir bekommen krass positive Rückmeldungen. Viele Leute sind schon zwei-, dreimal dringewesen.“

Als Bub schon ein Witze-Erzähler

Dass es den Olchinger ins Rampenlicht zieht, war früh klar. Schon als Dreijähriger setzte er sich auf Geburtstagsfeiern als Witzeerzähler in Szene. „Ich habe jede Gelegenheit genutzt, um Aufmerksamkeit zu bekommen.“ Später bekam der Realschüler über eine Kinder-Casting-Agentur kleine Fernsehrollen. Das hörte auf, als er zu sehr in die Höhe schoss - mit fast 1,90 Meter war er aus den Teenie-Rollen buchstäblich herausgewachsen. Inzwischen gefällt es ihm auf der Theaterbühne sowieso besser als vor der Kamera. „Das Feeling am Set ist zwar cool, und man wird betuttelt. Aber auf der Bühne kann man direkt etwas an die Menschen rausgeben und sie vielleicht verändern.“ Es gefällt ihm, das Publikum zum Staunen und zum Lachen zu bringen, hier und da vielleicht sogar zu schockieren. Eine seiner Lehrerinnen sagte ihm hinterher, dass sie das Stück stellenweise zu krass fand.

So „mega-cool“ er die Schauspielerei auch findet, zum Beruf will er sie später auf keinen Fall machen – das wäre ihm viel zu unsicher. Matthias hat andere Vorstellungen von seiner Zukunft – in Richtung Marketing und Videoproduktion soll es gehen. „Auch da kann man seine kreative Seite ausleben. Und es ist ja gut, wenn ich weiß, wie die Leute vor der Kamera sich fühlen.“

Gespannte Vorfreude

Das ist mehr als eine vage Idee. Ein Praktikum bei einer Marketingfirma hat der 15-Jährige schon gemacht. Wenn er nächstes Jahr seinen Realschulabschluss in der Tasche hat, möchte er eine Ausbildung anfangen. Nebenbei zaubert er auch noch. Die ersten Tricks hat sein Opa ihm beigebracht. Inzwischen besitzt Matthias ein ganzes Arsenal an Requisiten – Karten, Münzen, Ringe, Zauberwürfel, Tücher, Seile – und hat viele Stunden geübt. Dass die Mühe sich gelohnt hat, weiß er seit seinen ersten Auftritten auf privaten Feiern und in Seniorenclubs. Lampenfieber kennt er nicht, höchstens so etwas wie gespannte Vorfreude. Für Nervosität sieht er keinen Grund. „Wenn ich mich gut vorbereitet habe, weiß ich ja, dass es klappen wird.“ Die Schule muss natürlich auch noch irgendwie dazwischenpassen. Tut sie auch: „Die Noten sind okay, ich bin nirgendwo gefährdet.“ Deshalb kann er es einrichten, sich auch noch als Basketballtrainer für Kinder zu engagieren. Nur das Golfspielen, das hat er aufgegeben.