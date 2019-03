Grünes Licht für neues Haus am Nöscherplatz

Der Stadtrat hat dem neuen Haus am Nöscherplatz, das architektonisch an das ehemalige Kaufhaus Kahn erinnern soll, seinen Segen erteilt.

Olching – Kostenprognose: vier Millionen Euro. Lediglich Heide Kuckelkorn (Grüne) blieb skeptisch und stimmte dagegen: „Ich komme damit nicht klar, dass wir auf Basis einer Skizze entscheiden.“

Die Vorplanung stammt von Bauamtsleiter Markus Brunnhuber, der – im Gegensatz zu den Architekten – die vorberatenden Gremien überzeugen konnte. Auch die Vorschläge zur Verbesserung der Fassade wurden eingearbeitet. Bürgermeister Andreas Magg (SPD) entgegnete Kuckelkorn: „Es ist wesentlich mehr als eine Skizze.“ Es ist die Grundlage für das Architekturbüro, das mit der Objektplanung beauftragt wird. Rahmenbedingungen und Budget seien klar gesteckt.

Zeit drängt - auch wegen der Toiletten

Magg erinnerte daran, dass die Zeit drängt: „Es ist das meist erwartete Projekt.“ Sozialreferentin Gerlinde Zachmann (FWO) warf ein: „Ja, wegen der Toilette.“ In dem Gebäude soll neben Café und über sechs grundsätzlich förderungsfähigen Wohnungen ein öffentliches WC entstehen: barrierefrei und selbst reinigend. Da nun demnächst der Bauantrag eingereicht werden kann, stehen die Chancen nicht schlecht, dass die ersten Arbeiten im Spätherbst beginnen könnten. Einer der großen Kostenpunkte ist der Bau von Tiefgarage und Keller, da der Grundwasserstand hoch ist. Ein Risikobudget, sollte es etwa böse archäologische Überraschungen geben, sei schon einkalkuliert.

14 bis 15 Euro je Quadratmeter

Obwohl der Stadtrat fast einstimmig für das Bauvorhaben stimmte, wurde Kritik an der Wirtschaftlichkeit geäußert. Kämmerer Robert Schuhbauer bezeichnete diese im Bezug auf die Wohnbebauung als solide – auch in Abstimmung mit der Regierung von Oberbayern. Die Berechnung habe eine Miete von elf Euro pro Quadratmeter als Basis. Laut IVD-Institut beliefen sich die Mieten 2018 in Olching auf durchschnittlich 14/15 Euro pro Quadratmeter bei Neubauten. „Man kann da also durchaus auch noch höher gehen.“ Bürgermeister Magg bezeichnete den Ansatz sogar als „höchst defensiv“. 15/16 Euro seien durchaus marktüblich und kein Luxus.

Schwache Rendite

Für CSU-Fraktionssprecher Tomas Bauer geht die aktuelle Kalkulation nicht auf: „Ein Privatmann würde ein solches Projekt sicher nicht bauen.“ Das Verhältnis von Investition und Rendite sei schwach. Andreas Teichmann (FDP) gab zu Bedenken, dass die Kosten für das Grundstück, das die Stadt bereits besitzt, ebenfalls als Faktor einbezogen werden müssten – was den geringen Ertrag gänzlich vernichten würde.

Bernhard Nickel (FWO) entgegnete: „Wir verfolgen ja auch ein städtebauliches Ziel.“ Alfred Münch (SPD) sagte: „Die Investition ist gerechtfertigt, auch wenn sie nicht durch Wirtschaftlichkeit gerechtfertigt ist.“ Auch Vize-Bürgermeisterin Maria Hartl (CSU) sprach sich vehement für das Vorhaben aus: „Den Luxus erlaube ich mir, zu sagen, dass es wichtig ist, an dieser Stelle ein Gebäude zu errichten mit einer Nutzung, die den Platz belebt.“