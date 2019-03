Talent aus Castingshow startet durch

Der Olchinger Santiago Ghigani hat in der TV-Castingshow The Voice Kids knapp den ersten Platz verfehlt. Das tut seinem Erfolg aber keinen Abbruch.

Olching – Gerade startet er voll durch, bringt eine eigene Single heraus. Bei seiner musikalischen Karriere hilft ihm auch der Rat einer prominenten Unterstützerin. Es hat sich eine Menge getan für Santiago Ghigani, seit er 2018 im Finale der Castingshow The Voice Kids auf den zweiten Platz kam. Weniger als ein Jahr ist das her. Seitdem geht es richtig ab im Leben des 15-jährigen Nachwuchssängers aus Olching. Er trat in einer großen ZDF-Show auf, sang in der Dortmunder Westfalenhalle und nimmt demnächst seine erste eigene Single auf. Die Zeichen stehen auf Pop-Karriere.

Zahlreiche Fans

Schwarze Lederjacke, Bandana, Ohrstecker, asymmetrischer Haarschnitt – so kennen den Teenager seine immer zahlreicher werdenden Fans. Bald nach dem Ende der „The Voice“-Staffel gab er sein erstes Konzert im Backstage in München, vor immerhin schon 500 Zuschauern. „Das war ein tolles Erlebnis“, erzählt Santiago. Weitere sollten folgen – inzwischen steht er alle zwei Wochen irgendwo auf einer Bühne.

Kurz vor Weihnachten lud das ZDF ihn in eine große Benefiz-Gala mit Carmen Nebel ein, Silvester trat er in Kitzbühel auf. Andere würden vielleicht abheben, doch der 15-Jährige wirkt erstaunlich geerdet. So sehr er auf der Bühne aus sich herausgeht und mit seiner klaren Stimme die Zuhörer einfängt, so leise und zurückhaltend ist er im Gespräch – von Allüren keine Spur. Er kennt kein Lampenfieber, er liebt die Musik, er macht sein Ding. „Von meinen Gagen habe ich mir zu Hause ein eigenes Studio eingerichtet“, berichtet der Realschüler. Dort tüftelt er an seinen eigenen Songs, denn er will nicht ewig Cover-Versionen singen.

Eigene Single

Momentan fliegt der 15-Jährige regelmäßig für einzelne Tage nach Berlin, um dort in einem professionellen Studio mit einem erfahrenen Produzenten zu arbeiten. In den Osterferien wird er seine erste eigene Single aufnehmen, die Fans warten schon darauf. Den Song, der zunächst auf Spotify und iTunes zu hören sein wird, hat er selbst geschrieben. Mit altmodischen Dingen wie einer Homepage hält Santiago sich nicht auf. Seine Internet-Plattformen sind YouTube, Facebook und Instagram, Tausende folgen ihm dort und wollen mit ihm kommunizieren. Santiago gibt sich Mühe, alle eintreffenden Nachrichten selbst zu lesen und die Fangemeinde mit regelmäßigen Posts bei Laune zu halten.

Noch hält die Familie den Ball flach, was das professionelle Management ihres Ältesten angeht. Seine Social-Media-Präsenz betreut er selbst, Anfragen für Auftritte gehen direkt an die Eltern. „Wir unterstützen ihn, wo wir können“, sagt Vater Patrick Ghigani. „Aber er soll die Dinge selber entscheiden.“ Kurz nach dem Erfolg bei „The Voice“ gab es ein paar Gespräche mit den Profis von Sat 1.

Sie rieten Santiago, seine ersten eigenen Songs auf Deutsch aufzunehmen, denn seine Fans seien hauptsächlich zwischen zehn und 16. Und auch die jüngsten unter ihnen sollen die Texte verstehen. Und siehe da, „bei seinen Auftritten sind genau diese Mädels da“, erzählt der Vater. Viele kommen in Begleitung ihrer Eltern, manche reisen aus der Schweiz und Österreich an.

In Kontakt mit Nena

Nach seinen Konzerten gibt Santiago geduldig Autogramme und posiert für Selfies. Von den unangenehmeren Seiten der Popularität hat er noch nichts zu spüren bekommen. „Ich habe bisher nur positive Erfahrungen gemacht.“ Mit einer ganz Großen der Branche steht der 15-Jährige regelmäßig in Kontakt: Nena, seine Mentorin bei „The Voice“, gibt ihm Tipps und lud ihn ins Vorprogramm ihres Konzerts in der Düsseldorfer Westfalenhalle ein. Dort sang er vor 35 000 Menschen. „Das war ein krasses Erlebnis.“ Nena rät ihm in Bezug auf seine Karriere zur Gelassenheit – er habe alle Zeit der Welt, um mit seiner Musik durchzustarten. Andererseits gilt es, die Gunst der Stunde zu nutzen. Die Mädels, die ihm heute noch 1000 Nachrichten pro Tag schicken, können sich morgen schon einem neuen Talent zuwenden.

Vier jüngere Geschwister

Nicht zuletzt wegen Santiagos Musikkarriere hat sich der Plan zerschlagen, dass die Ghiganis nach Indonesien auswandern, wo Vater Patrick – ehemaliger Fußballprofi – als Trainer arbeitet. Er will seinen Vertrag dort zwar erfüllen. Aber: „Die Familie bleibt auf jeden Fall in Deutschland“.

Das heißt aber auch, dass Santiago gemeinsam mit seiner Mutter zu Hause den Laden schmeißt, wenn der Vater nicht da ist. Es gibt vier jüngere Geschwister – ein, drei, fünf und acht Jahre alt. Als großer Bruder übernimmt der 15-Jährige bereitwillig Verantwortung. „Man kann sich schon richtig auf ihn verlassen“, sagt sein Vater stolz. Und die Schule – ja, die gibt es auch noch – läuft ganz gut, erzählt der Achtklässler. Und auch seine zweite große Leidenschaft neben der Musik hat er nicht aufgegeben: das Fußballspielen beim SC Fürstenfeldbruck.